Mayron Flores: “La competencia en Real España es poca y hay oportunidad para todos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El volante de contención fue presentado ante los medios de comunicación y se declaró emocionado de vestirse de aurinegro donde tiene un bonito reto; buscar el título.



El mediocampista de contención, Mayron Flores, fue presentado ante los medios de comunicación como nuevo jugador del Real España. El jugador que firmó contrato por dos años se mostró emocionado y dice que ha encontrado un grupo muy unido.



“Estoy motivado por la oportunidad que se me dio, es un grupo bastante humilde, muy unido y con la idea de pelear campeonatos”, inició contando Mayron quien ya lleva tres entrenos con la camisa de los sampedranos y podría sumar minutos ante Vida.



Flores explicó que ahora lo que quiere es ser titular, y en Real España le han dado ese reto porque saben de la capacidad que tiene: “La idea es sumar más minutos que en Olimpia, aquí sí se me dará la oportunidad y tengo que pelear por mantenerme en el puesto”, declaró.



Sobre la competencia que tendrá en la titularidad afirmó: “La competencia es poca, solo hay tres contenciones y de esos juegan dos; hay competencia pero oportunidad hay para todos, ya nos habló de eso el profe y ahora depende de cada quién con el talento que tenga para aprovecharlo”, manifestó.



Finalmente explicó que dejó el contrato que le dieron los blancos por sumar minutos en la realeza. “Tenía contrato con Olimpia pero tenía poca participación, todos aspiramos a la Selección y salir al extranjero y allá no jugaba, por eso tomé la decisión de venir, hablé con la directiva y tomé la oportunidad de venir”, sentenció Flores.



Sobre la diferencia que ha encontrado en el cuadro aurinegro en relación con Olimpia manifestó: “Quiero ser titular y por eso vine. Olimpia y Real España son dos equipos grandes, la única diferencia en vestir la camisa de ambos es el calor que hace”, afirmó.