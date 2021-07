Futbolistas de la Sub-23 de Honduras toman pastillas para vencer el 'jet-lag' en Japón

KAMITONDA, JAPÓN.- Alejandro Reyes compareció en una conferencia de prensa para asegurar que la Sub-23 de Honduras no va a pasear a Japón, que el objetivo es traer medalla.



Aunque tienen la vara alta después de las actuaciones de Honduras en los Juegos Olímpicos anteriores en Londres (cuartos de final) y Río de Janeiro (semifinales), los futbolistas catrachos creen que pueden superar eso y conseguir una primera e histórica medalla para el país, al menos es la ilusión de Alejandro Reyes quien habló sobre los objetivos del elenco catracho en Asia.



"Siempre tratamos de jugar con el corazón, lo vieron en el Preolímpico en Guadalaja y por eso hemos conseguido la aprobación de los hondureños, nosotros entrenamos para ganar, venimos a Japón a traer medalla y no solo a pasear", ha adelantado el zurdo.



A inicios de semana el entrenador Miguel Falero adelantaba las dificultades que han tenido por el cambio de horario y Reyes asegura que a esta altura, algunos compañeros todavía tratan de adaptarse.



"Es algo que afecta mucho, son 14 horas de diferencia, a muchos nos ha pasado, en lo personal ya me siento más tranquilo, pero también sé que hay otros que están con pastillas para dormir y eso pasa factura a la hora de jugar", reveló.



"El cuerpo no se termina de adaptar, debemos tenerlo al cien, nos pasó factura ante Japón y espero ante Alemania ya haya pasado", agregó sobre el mismo tema.



Honduras vs. Alemania

La H enfrenta este sábado (2:00 AM) su último partido de preparación contra la poderosa Alemania y esperan un resultado positivo o que al menos haya buenas sensaciones previo a su debut en la competencia olímpica.



"Esperen un equipo comprometido, será complicado ante Alemania porque son campeones en su área, deben ser muy buenos y van a presionar mucho, son rápidos, pero estén tranquilos, seremos aguerridos, no vamos a dejar de luchar y saldremos sin temor a buscar la victoria", advierte.



Alejandro Reyes ha confesado que a esta altura ha tenido poca oportunidad de ver a Rumania ya que los videos son escasos y esperan más información en los próximos días ya que el próximo 22 de julio es el debut ante esta escuadra europea.



"Sobre Rumania no hemos visto la gran cantidad de videos porque están escasos, pero son intensos, buenos en el contragolpe y a balón parado, nos dijeron que en esta semana iban a tratar de conseguir la mayor información posible y poder prepararnos para el debut".



Para finalizar, Reyes se sorprendió en el encuentro contra Japón donde caímos 3-1 por el ritmo al que se disputo: "Hemos conversado después del juego contra Japón que el ritmo de juego aquí es distinto, es más intenso, más rápido y se nos complicó todo porque veníamos de un viaje de dos días, descansamos uno y luego jugamos".