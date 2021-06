Espectadora derriba con letrero a ciclista y provoca caída masiva en el Tour de France

PARÍS, FRANCIA.- Una espectadora, que posaba con un letrero al borde de la carretera en donde este fin de semana se desarrollaba la primera etapa del Tour de France 2021, provocó un aparatoso accidente al derribar a uno de los ciclistas en el punto de partida de la competición de ciclismo más importante del mundo, provocando la caída masiva de varios de los corredores de bicicleta.



Algunos periodistas que han cubierto por años la competición llegaron a catalogar este accidente como "el peor choque" de la carrera de bicicletas más importante del mundo.

LEA TAMBIÉN: El estadio Marcelo Tinoco de Danlí sería la nueva sede de la UPN de cara al Apertura



El cartel que sostenía la mujer obstaculizaba la calle por donde transitaban los ciclistas y desafortunadamente uno de ellos, Tony Martin, chocó con el letrero y cayó al suelo, provocando con su caída una especie de efecto dominó luego de que los demás deportistas chocaran con él.



Un tuit publicado por el Tour de France menciona que: "Estamos encantados de tener público al lado de la carretera", al cual le sigue un pequeño llamado de atención ante la actitud de la espectadora: “Pero para que el Tour sea un éxito, ¡respeten la seguridad de los ciclistas!”.



El momento de este aparatoso incidente fue captado por las cámaras de los medios que cubren el evento deportivo al igual que las de los espectadores que asistieron al inicio de esta primera etapa de la competencia ciclística que atraviesa todo el territorio de Francia hasta llegar a París.

El Tour de France inició este fin de semana y tendrá una duración de 21 días de carrera en donde los participantes tendrán dos días de descanso antes de continuar con la ardua competencia.

It’s like Foinavon. Astonishing that nobody was more seriously injured. pic.twitter.com/vujtMpb8bU