Contraen coronavirus 8 jugadores de Venezuela y 3 de Bolivia previo a la Copa América  

SAO PAULO, BRASIL.- Ocho jugadores de la selección de Venezuela y tres de Bolivia dieron positivo de coronavirus el sábado, en la víspera de la inauguración de la Copa América, aplazada un año y mudada de sede en medio de la pandemia.



La selección de Venezuela convocó a 15 jugadores nuevos para su plantel en el certamen sudamericano, luego que la Federación de ese país confirmó que habían contraído el coronavirus 11 miembros de la delegación, incluidos ocho jugadores y tres técnicos.



“Se convocó de emergencia a un grupo de jugadores de reemplazo, quienes ya están listos para unirse hoy mismo a la concentración en Brasil”, informó la Federación Venezolana de Fútbol en un comunicado.



La CONMEBOL emitió también un comunicado, en el que informó que eran 13 los infectados de la selección venezolana, sin explicar cuántos eran jugadores. No quedó claro de inmediato el motivo de la discrepancia.



“Deberán permanecer en cuarentena, de acuerdo con las regulaciones locales y no podrán tener contacto con terceros ni con miembros de su delegación”, recalcó el organismo rector del fútbol n Sudamérica. “Deberán permanecer en sus habitaciones con control médico”.



CONMEBOL explicó que los demás integrantes de la selección se someterán a pruebas diarias de coronavirus, para determinar si pueden participar en el certamen que se pone en marcha este domingo en Brasilia.



“Los partidos se llevarán a cabo según lo programado”, enfatizó la CONMEBOL.

Marcelo Queiroga, ministro brasileño de Salud, dijo que los jugadores que porten el virus sólo podrán volver con su equipo cuando den negativo en las pruebas. Consideró que no hay motivo para posponer el partido del domingo.



“No es que los jugadores vayan a ir y venir. Aquéllos que dieron positivo quedarán en cuarentena”, recalcó Queiroga.



“Si no existiera la posibilidad de casos positivos, no habría necesidad de protocolos rigurosos. Venezuela tiene suerte de poder convocar a otros deportistas”.



El viernes por la noche, la CONMEBOL informó de una reforma en su reglamento, para permitir que las selecciones realicen cambios ilimitados en su plantilla de jugadores antes o durante la Copa América por casos de coronavirus. El límite anterior era de cinco modificaciones.



“Se podrá permitir la sustitución de Jugadores (sin limitaciones), incluidos en la Lista Definitiva de Jugadores, cuya prueba PCR realizada por la CONMEBOL arrojara un resultado positivo de Covid-19 y/o los que sean considerados como ‘contacto estrecho’ conforme a la legislación local y que como consecuencia de ello deban ser aislados”, reza el artículo modificado, que hizo posible la adición de futbolistas en Venezuela.



Las selecciones tendrán que presentar una solicitud para realizar los cambios, y los jugadores sustituidos no podrán reincorporarse a la presente edición de la Copa América.

No obstante, el seleccionador de Venezuela, José Peseiro, lamentó que se haya afectado su preparación para el partido del domingo.



“Hoy no entrenamos, estuvimos aislados esperando las pruebas. Mañana jugaremos con 11 jugadores que no tuvieron tiempo de practicar ni de jugar juntos”, indicó el portugués.



“No tendré a siete jugadores con los que conté para el partido contra Uruguay", disputado el martes en las eliminatorias mundialistas.



En las primeras horas del sábado, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, informó en un comunicado había 12 contagiados.



“Todos están asintomáticos, aislados en habitaciones individuales y siguen bajo observación del equipo de la CONMEBOL y del Centro de Informaciones Estratégicas para la Vigilancia de la Salud (CIEVS), de la Secretaría de Salud”, informó el Ministerio.



Por la noche, la Federación Boliviana de Fútbol emitió un comunicado en el que confirmó que "se detectaron tres casos positivos en jugadores y uno en el cuerpo técnico”.



“Es importante mencionar que solo son oficiales los resultados proporcionados por CONMEBOL tras la aplicación de las pruebas PCR, por tal motivo, la única fuente válida es la de la entidad organizadora”, recalcó la Federación.



Bolivia debuta en el torneo el lunes, frente a Paraguay.