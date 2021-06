Fabián Coito afinó la Selección de Honduras en Denver, Estados Unidos

DENVER, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras tuvo su primer entrenamiento en Denver, Colorado, de cara a las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, certamen en el que tratará de mejorar la mala imagen que ha venido arrastrando en los últimos dos años.



Ya con la integración de los emeleseros Maynor Figueroa, Boniek García y Bryan Acosta, laHrealizó entrenamientos físicos la tarde de ayer en el Empower Field at Mile High, que está ubicado a unos 45 minutos del hotel en el que está concentrada la Bicolor.



El equipo de Fabián Coito, que jugará ante Estados Unidos en el Sports Authority Field de Denver, en Colorado, mañana a las 5:30 de la tarde, deberá obtener una victoria para situarse en la final, frente al ganador de la llave México-Costa Rica.



Para Coito, el nuevo campeonato de la Concacaf es el momento ideal para que se muestren los jugadores y lograr así un mejor funcionamiento, pese a que no siempre cuenta con todos los futbolistas (locales y legionarios).



“Los que juegan en el extranjero lo han estado haciendo bien y los de la liga local ya terminaron el campeonato, eso significa que están concentrados. Creo que la Selección llega en buenas condiciones”, dijo el seleccionador.



El uruguayo mencionó que la serie de enfrentamientos que sostendrán en los próximos meses funcionará como preparación para la octagonal final rumbo a Qatar 2022.



Honduras tendrá entre seis y nueve encuentros antes de comenzar el camino a Qatar, por eso el estratega aseguró que se debe aprovechar al máximo cada ventana que da la FIFA para terminar de afinar muchos detalles.



“Nada nos asegura que tendremos siempreatodos los futbolistas. Estos partidos siempre son muy importantes y nos servirán para ver a algunos jugadores que no podremos tener en la Copa Oro”, precisó.



El uruguayo dijo que “será un año muy cargado y por eso tenemos que contar con muchos jugadores. Septiembre será un mes determinante pues se arranca el clasificatorio a Qataryhay que observar a todos los futbolistas”.



Honduras trabajó en el país previo a su viaje (el lunes) a la gran nación del norte; ahora solo espera que llegue su presentación frente a Estados Unidos, a la que solo ha podido vencer dos veces en su patio.

La H contra el favorito

Coito, de 54 años, dijo además que su selección, que preside desde 2019, jugará contra el candidato del certamen.



“Estados Unidos es favorito, pero eso no te asegura si se juega a favor o en contra, porque todo dependerá de cómo se juegue en el campo, no de lo que digan las estadísticas o lo que se piensa”, estimó.



El entrenador charrúa se vio obligado a realizar dos modificaciones a la lista original debido a las bajas de los lesionados Romell Quioto del Montreal Impact y Maylor Núñez del Olimpia. Jorge Renán Benguché reemplazará a Quioto y Kervin Arriaga a Núñez.



Honduras después de la Liga de Naciones participará en la Copa Oro, en donde integra el grupo D junto a las selecciones de Panamá, Granada y la invitada Qatar, por lo que la Final Four será de suma importancia para el grupo de Coito, que quiere ser protagonista.