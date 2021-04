Aubameyang contrajo malaria, estuvo hospitalizado

LONDRES, INGLATERRA.- El delantero de Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang reveló el jueves que estuvo hospitalizado esta semana por malaria



Aubameyang dijo que contrajo la enfermedad cuando cumplió una convocatoria internacional con Gabón el mes pasado.

Detección a tiempo

“Ya me estoy sintiendo mejor cada día, gracias a que excelentes doctores detectaron y trataron el virus rápidamente”, dijo Aubameyang en un texto que publicó en su cuenta de Instagram, adjunto a una foto suya en la cama del hospital.



“¡No me había sentido del todo bien las últimas semanas, pero voy a volver más fuerte que nunca!", añadió.



Después de su participación con Gabón, Aubameyang disputó dos partidos con Arsenal — ante Liverpool en la Liga Premier el 3 de abril y contra Slavia Praga en la Liga Europa la semana pasada.



No jugó contra Sheffield United en la liga el domingo y no fue citado para enrentar a Slavia en el choque de vuelta de los cuartos de final el jueves.