Zidane sobre Cristiano Ronaldo: "Su regreso puede darse"

Zizou se mostró más que encantado ante la posibilidad de que regrese el histórico futbolista y no desaprovechó la oportunidad para llenar de elogios a CR7. Foto: AFP

MADRID, ESPAÑA.- Durante una entrevista concedida a una televisora italiana previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atalanta, Zinedine Zidane sorprendió al madridismo y al mundo del fútbol entero haciendo una tremenda revelación sobre Cristiano Ronaldo.



Y es que el crack luso en las últimas horas ha sido vinculado con un posible regreso al Real Madrid luego de que la Juventus cayera eliminada de la Champions League ante el Porto, e incluso la prensa española ya habla de negociaciones entre el agente del jugador, Jorge Mendes y la directiva merengue.

LEA TAMBIÉN: 'Lamento no prometerles más de esto': El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo en su cumpleaños



Ante los rumores de un posible regreso de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca, Zinedine Zidane, sorprendió a todos abriéndole las puertas del club al portugués contestando a la hora de ser consultado sobre el tema: "Puede darse, puede darse".



Zizou se mostró más que encantado ante la posibilidad de que regrese el histórico futbolista y no desaprovechó la oportunidad para llenar de elogios a CR7.



"Puede darse. Sabemos la persona que es y todo lo que ha hecho en el Madrid, pero es jugador de la Juventus y hay que respetarlo. Lo conocemos y he tenido la fortuna de entrenarlo. Es un delantero impresionante, veremos qué cosa cuadra en el futuro, es un jugador de la Juventus ahora mismo y lo están disfrutando", fueron las palabras de Zidane.

VEA: Cristiano Ronaldo envió a su gato en avión privado a España tras ser atropellado



De momento la prensa española ha adelantado que han existido contactos entre Jorge Mendes y la directiva del Madrid.



Incluso desde Italia aseguran que la Juventus ha fijado que el precio de salida de Cristiano Ronaldo de la escuadra italiana rondaría los 29 millones de euros, pues la veechia signora no vería con malos ojos ingresar un poco de dinero a sus arcas con la venta del futbolista de 36 años.

FOTOS: Los mejores momentos de Cristiano Ronaldo al arribar a sus 36 años