Liga española: Con goles de Dembelé y Messi, Barcelona venció al Sevilla

BARCELONA, ESPAÑA.-La magia de Lionel Messi apareció en el campo con una diana y una asistencia para que el Barcelona venciera de visita el sábado 2-0 al Sevilla y se enganchara otra vez a la lucha por el título de la Liga española.



El astro argentino primero mandó un preciso pase al espacio, que aprovechó el francés Ousmane Dembélé para abrir la cuenta a los 29 minutos.



En la recta final Messi apareció al recibir un pase de pared, para enfilarse al marco y regatear antes de marcar su 19na diana del curso a los 85.



Los azulgranas retomaron la segunda posición con su 14to duelo liguero consecutivo sin derrota (11 triunfos y tres empates) para contar con 53 puntos, dos menos con respecto al líder Atlético de Madrid, que tiene un par de juegos menos y disputa el domingo su juego por la 25ma jornada ante el Villarreal. Los culés superan por una unidad al Real Madrid, que el lunes enfrenta a la Real Sociedad.



“Hoy el equipo ha demostrado que sigue muy vivo, que hay talento para poder competir, de que la temporada es larga”, dijo el zaguero azulgrana Gerard Piqué. “Hay liga, seguro que sí, hasta que no sea matemático, y queda muchísimo, te diría que hay liga”.

El conjunto andaluz vio el final de una racha triunfal de seis jornadas (las cinco más recientes sin encajar) para estancarse con 48 unidades en la 4ta posición con un duelo pendiente.



El Barcelona celebra esta victoria a cinco días de volver a medirse el miércoles ante los hispalenses, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou, serie que domina el Sevilla después de su triunfo 2-0 en el primer duelo a principios de febrero.



Por octavo duelo liguero consecutivo que ha disputado, Messi infló las redes con su 12ma diana en este lapso, con lo que cuenta con 19 en la cima del listado de goleadores, en el que supera por tres al uruguayo Luis Suárez, ariete del Atlético de Madrid.



Dembélé, quien tenía una decena de jornadas sin marcar, se benefició de una nueva genialidad del argentino, quien lo vio arrancar al espacio para mandarle un preciso pase que el galo condujo hasta el umbral del área, donde sacó el disparo que venció al arquero Yassine Bounou.



El dominio azulgrana se hizo más amplio en el marcador cuando Messi se combinó en una pared con Ilaix Moriba para llegar al área y quitarse a un rival con un regate antes de vencer a Bounou, para dar certidumbre al triunfo con su 30ma diana en su trayectoria ante el conjunto andaluz.

Los hispalenses generaron muy poco y realizaron su primer disparo a puerta hasta el comienzo del complemento. A los 80, el marroquí Youssef En-Nesyri recibió un pase que mandó a las redes, pero la acción quedó invalidada después de ayudarse con la mano en la recepción.



El Barcelona no pudo celebrar a plenitud la victoria después de que el zaguero uruguayo Ronald Araujo volvió de una lesión que lo alejó tres partidos al ingresar a los 67, pero tuvo que ser sustituido por una recaída a los 80. El centrocampista juvenil Pedro González “Pedri” tampoco terminó por una dolencia a los 71.