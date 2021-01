Zidane evita hablar sobre un eventual fichaje de David Alaba

MADRID, ESPAÑA.- El técnico Zinedine Zidane evitó este martes entrar a valorar un eventual fichaje del defensa del Bayern de Munich David Alaba, después que el diario Marca afirmara en su primera que el Real Madrid y el jugador habían llegado a un acuerdo.



"Es un jugador que no es mío y yo como entrenador estoy aquí para pensar únicamente en el partido de mañana", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de final de Copa del Rey contra el Alcoyano (2ª división B).



"Yo entiendo que se puede hablar, que se puede decir muchas cosas, pero yo no voy a entrar en estas cosas, lo que nos interesa aquí, es el partido de mañana y nada más", aseguró el técnico merengue.

Zidane respondía así al ser preguntado sobre un eventual interés del Real Madrid por Alaba, después que Marca publicara este martes que el Real Madrid "ha cerrado un acuerdo con David Alaba, que se convierte así en el primer refuerzo del conjunto blanco para la próxima temporada".



Según el diario español, el defensa austríaco habría "aceptado el contrato por cuatro temporadas y un salario cercano a los 11 millones (de euros, 13,3 millones de dólares) anuales".



Zidane tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de una futura llegada de Kilian Mbappé y volvió a defender a su extremo belga Eden Hazard, que no acaba de recuperar su mejor forma.



"Sigue tan motivado como siempre. No vamos a recordar todo lo que le ha pasado con sus pequeñas lesiones, creo que ha sido un proceso largo, complicado" para un jugador que "no se lesionó en toda su carrera".



"Ahora volver es complicado, recuperar su nivel irá poco a poco, pero no tengo ninguna duda sobre eso", aseguró Zidane.

Tras la derrota el jueves pasado en la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic, Zidane no quiere ahora ninguna relajación el miércoles frente al modesto Alcoyano en la Copa.



"Acaba de eliminar a un primera (el Huesca), tenemos que estar al 100% desde el minuto uno", aseguró el técnico merengue.



"Hay mucha sorpresa en la Copa", aseguró, recordando que "hay equipos que juegan contra equipos grandes y hacen cosas formidables. Hay que estar preparados por que hoy e día no hay partidos fáciles", concluyó.