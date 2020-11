River triunfa y Boca cae antes de octavos de Libertadores

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-River Plate ganó como visitante, mientras que Boca Juniors cayó como local en sus partidos del viernes por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional argentina. Ahora, ambos se concentran en la Copa Libertadores.



Los dos grandes del país habían adelantado sus compromisos, a fin de tener más tiempo de recuperación para disputar la próxima semana sus duelos de ida de los octavos de final en el máximo certamen sudamericano.



Los riverplatenses vencieron 2-0 a Banfield en el estadio Florencio Sola. Los boquenses cayeron frente a Lanús por 2-1 en La Bombonera de Buenos Aires.



El técnico de River, Marcelo Gallardo, decidió colocar a una mayoría de jugadores suplentes para este compromiso. Pero contó con un inspirado Robert Rojas, decisivo en el área rival.



Ignacio Fernández marcó a los 60 minutos y el paraguayo Rojas amplió a los 77 en la cancha de Banfield.



Los locales tuvieron una gran oportunidad de abrir el marcador de penal. Desde los 12 pasos, el defensor Luciano Lollo disparó fuerte, pero por arriba del travesaño a los 16.



Banfield sufrió las lesiones de los dos colombianos en cancha en el primer tiempo. El arquero Mauricio Arboleda salió por un choque con Javier Pinola y el delantero Mauricio Cuero se desgarró los isquiotibiales de la pierna izquierda.

El equipo de Gallardo definió el pleito a su favor con un buen toque de Nacho Fernández tras un cabezazo de Rojas. El mismo defensor anotó el 2-0 con un testarazo impresionante en un córner.



En el Grupo 3, Banfield y River tienen 9 puntos, Rosario Central 3 y Godoy Cruz 0.



River se medirá con Atlético Paranaense en Curitiba el martes, por el certamen continental.



En tanto, Nicolás Orsini aportó un doblete, a los 14 y 44 minutos, para la victoria granate ante Boca. Ramón Ábila descontó para los xeneizes a los 85.



El técnico Miguel Ángel Russo también preservó a sus principales figuras (Carlos Tevez ni siquiera estuvo en el banco de suplentes) de cara a su compromiso internacional.



Lanús fue más efectivo en el área con dos jugadas similares. En el primer gol, Pedro de la Vega habilitó a Orsini, que definió bien frente a un mal cierre del guardameta Esteban Andrada. En el segundo, el mismo 10 visitante habilitó de zurda a Orsini, quien superó a Carlos Zambrano y definió cruzado.



En el complemento, Boca salió decidido a empatar y buscó los caminos para llegar al portero Lautaro Morales. Tuvo ocasiones durante toda la segunda parte.



El descuento llegó recién a los 85 cuando Ábila logró el gol xeneize al aprovechar un rebote. Morales evitó el empate en los descuentos cuando despejó un cabezazo de Lisandro López.



“Nos equivocamos en el primer tiempo. El segundo tiempo fue todo nuestro”, dijo Russo.



En la zona 4, Talleres suma 7 puntos, los boquenses tiene 6, Lanús 4 y Newell’s Old Boys 3.



Boca visitará a Internacional en Porto Alegre el miércoles 25 por el certamen sudamericano.



También el viernes, Unión superó como visitante a Arsenal por 3-2 por el Grupo 1. Juan Manuel García marcó en dos ocasiones y el uruguayo Jhonatan Candia anotó en su propia puerta. Candia y Mateo Carabajal anotaron los tantos locales.



La cuarta fecha comenzó el jueves con la victoria de Atlético Tucumán frente a Racing por 2-0 (Grupo 1). El club decano es el primero en clasificarse a la ronda de ganadores al sumar 12 puntos sobre 12, mientras La Academia jugará en la ronda de perdedores al no tener unidades. Unión suma 7 puntos y Arsenal, 4 en esta zona.



Racing será anfitrión de Flamengo de Río de Janeiro en la ronda de 16 de la Libertadores el martes 24.



La fecha continuará con estos partidos: Colón-Defensa y Justicia (zona 2), Huracán-Vélez Sarsfield (6), Independiente-Central Córdoba (Santiago del Estero) (2) (sábado); Estudiantes-Aldosivi (5), Patronato-Gimnasia (6), San Lorenzo-Argentinos Juniors (5) (domingo); Godoy Cruz-Rosario Central (3), Newell’s Old Boys-Talleres (4) (lunes).