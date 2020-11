Pedro Troglio sobre partido de cuartos: “Ojalá regalemos a la gente el pase”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si el Ciclón ya había reservado su cupo, el León se paseó como Pedro por su casa con una goleada para apuntarse en una cita tan esperada como histórica para el fútbol hondureño. Olimpia venció 6-0 al nicaragüense Managua en los octavos de la Concacaf League y enfrentará a Motagua en los cuartos de final.

Será la primera vez que ambos equipos se medirán en un torneo oficial de Concacaf.

“Va a estar muy bueno porque es un clásico, es una linda experiencia vivirla de vuelta y esperamos estar a la altura como lo estuvimos en este último partido que jugamos y ojalá que podamos regalarle a la gente el pasaje a una semifinal ganando un clásico. Sería muy bueno”, palpitó el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio.

Este partido se jugará el miércoles 2 de diciembre en la capital y será una batalla crucial: el ganador clasificará tanto a las semifinales de la Concacaf League como a la Liga de Campeones y el que pierda deberá disputar un repechaje con otros tres equipos para buscar uno de dos boletos a Concachampions.

Debut a lo grande del Albo

“Respeto al rival porque es de mucha consideración, muy difícil, y que depende de una gran capacidad nuestra para poder ganar ese partido”, advirtió Troglio, tras lograr el pasaje a cuartos con una paliza en el Nacional de Tegucigalpa.

Los Blancos vapulearon a Managua con tantos de Elvin Oliva Casildo (7), Michaell Chirinos (17), Yusting Arboleda (51), Edwin Rodríguez (62), Jerry Bengtson (64) y Marvin la Flecha Bernárdez (82).

“Yo esperaba de Managua lo que vi. A veces los resultados abultados son accidentes del fútbol porque el rival tuvo momentos de buen fútbol. La contundencia le provocó que quedara expuesto a un 6-0. No me esperaba una victoria abultada”, apuntó el adiestrador de los Albos.

Los Merengues, que venían de ganar 2-1 el clásico ante Motagua, debutaron en la Liga de Concacaf y lo hicieron de forma brillante al golear a un equipo que venía de dar la sorpresa eliminando al FAS de El Salvador.

“A veces es muy difícil volver de un momento tan lindo como el del domingo. El clásico genera ansiedad, nerviosismo y una preparación que es totalmente diferente a la de otro partido porque juegan tantos sentimientos juntos que se hace difícil. Mi temor era que no estuviéramos en la misma concentración del clásico”, contó Troglio.

Troglio se solidarizó

A diferencia de Motagua, que jugó fase previa ante Comunicaciones de Guatemala, Olimpia no jugó la ronda preliminar por haber sido el equipo hondureño mejor posicionado en su liga (Honduras 1).

“Es lo mismo ganar 1-0 que 6-0 porque lo importante era pasar, pero el 6-0 te da la posibilidad de que algunos jugadores que necesitás que se levanten hagan goles, como el caso de Chirinos, Edwin, la Flecha, que repita Casildo. Todo eso nos viene bien a la moral del equipo”, subrayó el Rulo.

La clasificación de Olimpia y Motagua (así como la de Marathón, que venció al Antigua y se medirá a Saprissa) se dio en medio de una emergencia nacional debido al huracán Eta.

Por cierto, Troglio no fue ajeno a la circunstancia: “He visto imágenes en esta concentración que nos han sensibilizado mucho y nos han hecho mucho daño en la moral, viendo sufrir tanta gente mientras yo estaba concentrado para jugar un partido. Me causa tristeza y

me solidarizo”...