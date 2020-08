Messi, el hombre récord del Barcelona

El astro es omnipresente en carteles publicitarios, camisetas y en el corazón de los aficionados, que todavía no pueden creer que quiera irse. Foto AFP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Messi hizo grande al Barcelona y Barcelona hizo grande a Messi. Es la conclusión a la que se llega al ver los números del argentino en más de 20 años en la institución azulgrana, a la que le comunicó el martes que no desea continuar.



Messi, a los 13 años, cruzó el Atlántico y desembarcó en Barcelona, España, que ya había observado a través del exjugador y dirigente del club, Carles Rexach, los malabares del poeta de la zurda.



La entidad catalana se hizo cargo de abonar el tratamiento médico para sortear los obstáculos de crecimiento y la familia Messi arribó a España en septiembre de 2000, para una prueba.



Tres meses más tarde, Lionel fue fichado en Barcelona y su nombre se hizo más que común en La Masía, el Centro de Entrenamiento culé por excelencia.



Pasó por las categorías Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil A, Barca C, Barca B y primer equipo, en un tiempo récord.



Con solamente 17 años, en la temporada 2003-2004, Messi debutó en primera, en un amistoso con Porto, en Portugal, en la inauguración del estadio Do Dragao, mientras que su estreno oficial como jugador de Barcelona se dio el 16 de octubre de 2004, cuando el técnico holandés Frank Rijkaard lo mandó a la cancha en el clásico de la ciudad ante Espanyol, en el estadio Montjuic.

Reemplazó al portugués Deco y lució la camiseta número 30. Ese día comenzaba una historia que se erigió en leyenda. Desde ese momento, Messi ha disputado 731 partidos en todas las competiciones, anotando 634 golas y repartiendo 254 asistencias. En total, el argentino ha participado en 888 goles en el cuadro azulgrana.



Messi debutó de la mano de Frank Rijkaard ante el Espanyol en el Olímpic Lluís Companys el 16 de octubre de 2004 y su primer tanto llegó el 1 de mayo de 2005 ante el Albacete en el Camp Nou, tanto que llegó gracias a una asistencia de Ronaldinho Gaúcho, el anterior jugador en lucir el 10 en la camiseta azulgrana.

Récords de "La Pulga"

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Lionel Messi disputó más partidos (219) y marcó más goles (211) que con cualquier otro técnico.



Por otra parte, con Tito Vilanova, el argentino anotó 60 goles en 50 encuentros en todas las competiciones, promediando 1.20 goles por choque, su mejor marca con un mismo entrenador.



Contrario, y sin contar a su primer técnico en el conjunto azulgrana, Rijkaard, Messi solo promedió 63 goles por partido con Quique Setién, su media más baja con un entrenador blaugrana.



Lionel Messi disfrutó de su temporada más prolífica como azulgrana en la 2011-2012, campaña en la que anotó 73 goles y regaló 29 asistencias, logrando en ambos un récord personal.

Además, el astro marcó 79 goles durante el 2012, registrando el récord de goles de un mismo jugador en un año.



También, Messi ha marcado 634 goles con el Barcelona en todas las competiciones y los ha logrado ante 79 rivales diferentes, siendo el Sevilla su rival preferido en términos de goles anotados a favor (37 goles en 39 encuentros).



Además, el argentino anotó 26 goles frente al Real Madrid en todas las competiciones, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de El Clásico.