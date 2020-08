Nagelsmann sobre Tuchel: "él me dio la idea de ser entrenador"

BERLÍN, ALEMANIA.- Julian Nagelsmann, entrenador del RB Leipzig, fue a los 21 años asistente de Thomas Tuchel, cuando éste se encontraba a cargo del equipo reserva del Augsburgo, en Alemania. Desde entonces, la prensa ha adornado mucho su relación, pero la realidad es más pragmática.

Nagelsmann, un joven jugador que soñaba con una carrera profesional, sufrió una dura lesión de rodilla en 2007 con 20 años. En aquel momento jugaba en el equipo B del Augsburgo, dirigido por Tuchel, el actual entrenador del Paris Saint-Germain a quien se medirá el martes en Lisboa en las semifinales de la Champions League.



El 'parisino' dijo lo siguiente este lunes: "Julian estaba desafortunadamente siempre lesionado y en el equipo reserva no teníamos los medios para fichar a alguien para el 'staff', por lo que le propusimos ir a observar a nuestros adversarios. Lo hizo con mucha atención, detalle (...) y enseguida empezó como entrenador en el Múnich 1860".



"Después de mi lesión", cuenta Nagelsmann por su parte, "no quería escuchar hablar más de fútbol. Pero todavía tenía contrato con el Augsburgo. Es también por esta razón por la que mi entrenador Thomas Tuchel acudió a mí. Él no me dijo: 'Vas a convertirte en entrenador', fue más bien una decisión pragmática. Como el club seguía pagándome, yo iba a espiar a los equipos rivales por él".

Nagelsmann hizo un buen trabajo y empezó a interesarse por la gestión de un equipo.

"Nunca hemos tenido una relación íntima"

"Tuchel nunca ha sido mi padre adoptivo, como a muchos les gusta contar", dijo un día en una entrevista. "Pero obviamente le estoy muy agradecido, porque fue él quien por así decirlo me dio la idea de hacerme entrenador. Gracias a él pude ser asistente de mi exentrenador con los jóvenes, en el Múnich 1860".



Nagelsmann se alegra de reencontrarse con Tuchel, de igual a igual, al más alto nivel, pero ha tenido que poner una vez más las cosas en su sitio: "Desde que está en el PSG nuestra relación es normal. Nunca hemos tenido una relación muy íntima, pero a veces nos hemos enviado SMS o hablado de jugadores, como por ejemplo Christopher Nkunku durante su traspaso" del PSG al Leipzig en 2019, desveló.



"No tenemos conversaciones regulares. Sé que a los medios de comunicación les gustaría que fuera el caso, pero eso no pasa en el mundo real del fútbol", añade este talento precoz, que dirigió a su primer equipo de Bundesliga (Hoffenheim) con 28 años.

Nagelsmann nunca ha derrotado a Tuchel

En los banquillos de Lisboa, el enfrentamiento será por tanto más cordial que emocional entre estos hombres a los que separan trece años (33 y 46).



Frente a la armada de estrellas parisinas, Nagelsmann contará de nuevo con el espíritu de equipo que ha sabido insuflar a su joven tropa. Sin renunciar a sus principios: un fútbol ofensivo y vertical, una alternancia inteligente de posesión y de juego de transición ultrarrápido, según el rival y el momento del partido. Y siempre una gran intensidad en el ritmo y en los duelos.



Una filosofía no muy alejada, de hecho, del fútbol de Tuchel y de su "contrapresión", esta expresión alemana que describe la manera de recuperar el balón inmediatamente luego de haberlo perdido, para aprovechar esos segundos en los que el oponente todavía no se ha recolocado.



Hasta el momento, en los tres enfrentamientos directos de Bundesliga cuando ocupaban los banquillos del Hoffenheim y del Borussia Dortmund, entre 2016 y 2017, Tuchel nunca ha sido derrotado (dos victorias para el Dortmund, un empate). El martes será otra vez favorito pero, de los dos entrenadores alemanes, Nagelsmann es el que no tiene nada que perder.