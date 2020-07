Posponen otro partido del Apertura mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El partido entre el Mazatlán FC y el Puebla por la primera fecha del torneo Apertura mexicano fue pospuesto de viernes a lunes, a la espera de conocerse los resultados de las pruebas para detectar coronavirus, informó la Liga MX.



Se trata del segundo encuentro del campeonato que cambia de fecha debido a los diagnósticos a los jugadores, cuerpo técnico y personal.

El partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez, que iba a poner a marcha el torneo el jueves, se reprogramó para el lunes. La medida se tomó el club de Juárez esperaban los resultados de pruebas que eventualmente confirmaron un número indeterminado de positivos.



La Liga MX anunció que aguardan los resultados de las pruebas de Mazatlán, un equipo que debutará en la máxima categoría.



El pasado 11 de julio, ese equipo reportó tres positivos previo a un partido de pretemporada que se realizó ante Chivas en Guadalajara, en el occidente mexicano.



Con el cambio de fecha, el lunes se disputarán tres partidos. Además de los dos que se reprogramaron, estaba agendado el encuentro entre América y Pachuca. El resto de la jornada sigue en pie.



“Está claro que, si empieza este fin de semana, el torneo es por un tema económico, porque la salud no se está tomando muy en cuenta”, dijo el entrenador uruguayo de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. Si tomamos en cuenta los casos de contagios defunciones, sería imposible que el torneo arranque".



Durante esta semana, la Liga MX confirmó casos en Chivas, Atlas y Monterrey, aunque no dio detalles sobre si se trataba de jugadores del primer equipo.

El Santos de Torreón, al norte del país, informó el jueves de cuatro casos de jugadores que dieron positivo en un control previo a su partido del próximo sábado ante Cruz Azul, en la capital.



Los cuatro casos son asintomáticos y fueron separados de la plantilla para realizar una cuarentena de dos semanas. No podrán volver al primer equipo hasta dar negativo en dos pruebas posteriores.



A finales de mayo, cuando los clubes comenzar a realizar pruebas a sus jugadores de cara a la pretemporada, 14 jugadores de Santos dieron positivo, la cifra más alta que se ha dado hasta ahora en un club mexicano.



De acuerdo con los protocolos del fútbol local para evitar contagios del coronavirus, todos los equipos deben realizarse pruebas antes de cada partido y darlas a conocer públicamente.



“No sería lo adecuado (comenzar), pero entiendo que la economía tiene que reactivarse. También estoy convencido de que si somos más disciplinados podemos minimizar los contagios, no erradicarlos, pero si bajar esos números”, agregó Siboldi, previo al partido ante Santos, que será el sábado en el estadio Olímpico.



"Nosotros estamos listos para iniciar el torneo, pero la decisión no es de nosotros, es de la liga y estoy seguro de que lo que decidan será por el bien de todos”, zanjó.

