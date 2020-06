VIDEO: Real España ficha de nuevo a Mario Martínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con un video, el Real España oficializó este miércoles el fichaje de Mario Martínez.



Martínez llevaba un año usando la camisa del Marathón, pero desde este 2020 volverá al club con el cual debutó en 2006 y que lo vio crecer como profesional.

"La histora continúa", fue el mensaje con el que publicaron el video en el que aparecen los mejores momentos de Martínez con el club aurinegro.



"Agradecimiento es la palabra que me inculcaron desde mi primera escuela de la vida, en casa, siendo esa la palabra que describe mejor el sentimiento que me embarga al decirle adiós a una institución que creyó en mí y me permitió aportar mi granito de arena durante dos temporadas", notificó el volante.

Y añadió: "Orgulloso de haber vestido estos colores y lleno de gratitud con los directivos de Marathón y su noble afición. Fue un año de mucha enseñanza y de grandes momentos. Nos encontraremos en el camino, gracias por todo, muchos éxitos y que Dios los guíe los guarde siempre".