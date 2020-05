Rummenigge cree que Manuel Neuer renovará con el Bayern

BERLÍN, ALEMANIA.- El patrón del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, dijo este domingo que es "prudentemente optimista" sobre la cuestión de la renovación del arquero internacional alemán Manuel Neuer, cuyo contrato termina en junio de 2021.



"Soy prudentemente optimista con que Manuel acepte rápidamente la oferta del Bayern", declaró el hombre fuerte del club bávaro en una entrevista a la cadena de televisión Sky Deutschland, antes del partido que los muniqueses ganaron por 2 a 0 en el terreno del Unión Berlín.



Era el primer partido para el Bayern en más de dos meses y medio, desde que el fútbol quedó suspendido por la pandemia del nuevo coronavirus.



"Manuel Neuer sabe lo que tiene en el Bayern y el Bayern sabe lo que tiene con Manuel Neuer. Es un matrimonio que debe continuar en el futuro", añadió.



El propio Neuer fue preguntado sobre este asunto tras la victoria en Berlín y también se mostró optimista.



"Karl-Heinz Rummenigge lo sabe. Estoy feliz siendo jugador del Bayern, somos optimistas, pero no se ha firmado nada y no hay nada que anunciar", declaró a Sky.



Las negociaciones entre el club bávaro y el arquero de la selección de Alemania (34 años y 92 veces internacional) parecían en punto muerto a mediados de abril. A Neuer no le gustó ver detalles de las conversaciones divulgados a la prensa.



Según la prensa alemana, Neuer quiere una renovación hasta 2025 y el Bayern no quiere ir más allá de 2023, un año en el que Neuer tendrá ya 37 años.



Por otra parte, el agente del jugador, Thomas Kroth, habría pedido para su representado un salario de 20 millones anuales, muy superior a la oferta del Bayern.



Neuer, designado cuatro veces mejor arquero del mundo y campeón mundial con la Mannschaft en Brasil-2014, es el capitán del Bayern Múnich, con el que ha disputado 374 partidos desde su llegada desde el Schalke 04 en 2011. Su balance en el club bávaro es de 266 tantos recibidos (una media de 0,71 por partido) y de 189 partidos imbatido.