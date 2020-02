La amonestación hacia piloto de Kobe Bryant cinco años atrás

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El piloto del helicóptero que se estrelló en una ladera del sur de California, provocando la muerte de Kobe Bryant y otras ocho personas, fue reprendido hace cinco años por volar sin permiso en el espacio aéreo mientras tenía poca visibilidad, de acuerdo con un registro de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés)



Ara Zobayan fue aconsejado por un investigador de la FAA luego de que violó las reglas de la agencia al ingresar a un concurrido espacio aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) el 11 de mayo de 2015, de acuerdo con el registro y que fue reportado el viernes por el diario Los Angeles Times.



El registro no señala si Zobayan llevaba pasajeros a bordo en ese momento.



Zobayan, de 50 años, falleció el 26 de enero cuando el helicóptero que conducía se estrelló contra una ladera en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles. El piloto había tratado de colocarse encima de una capa de nubes cuando el helicóptero viró a la izquierda y cayó por 366 metros (1.200 pies) a una alta velocidad. Ha habido especulaciones de que el piloto se desorientó por la niebla. El accidente sigue bajo investigación.



El accidente también provocó la muerte de Bryant, de su hija Gianna de 13 años y de otras seis personas. Las víctimas serán honradas en una ceremonia abierta al público que se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles el 24 de febrero.



En ese momento, Zaboyan era piloto principal para el servicio chárter Island Express Helicopters Inc. Volaba para la misma compañía durante el incidente de 2015.

De acuerdo con el reporte de la FAA, el helicóptero de Zobayan se encontraba cerca del aeropuerto de Hawthorne, California, y se dirigía al norte cuando pidió a la torre de control del LAX permiso para cruzar su espacio aéreo. Le dijeron que las condiciones climáticas no cumplían con los niveles mínimos para que los pilotos utilizaran las reglas de vuelo visual (VFR por sus siglas en inglés), es decir, volar mediante la vista.



Le preguntaron si podría mantener las “condiciones de VFR”, a lo que contestó que podía mantener un “VFR especial”, lo que significaba que buscaba permiso para realizar un vuelo visual en condiciones no óptimas.



Cuando el control de tráfico aéreo rechazó su solicitud y le dijo que se mantuviera alejado de la zona, Zobayan respondió que podía “mantener VFR”, pero durante la conversación el helicóptero ingresó al espacio aéreo, señala el registro.



Zobayan contactó a las autoridades y a su compañía tras el incidente y cooperó. Pero un investigador de la FAA lo reprendió por no planear de manera adecuada y revisar las condiciones climáticas actuales en el LAX, que le habrían dado tiempo para comunicarse antes con la torre para recibir la autorización, de acuerdo con el registro.



El reporte señala que Zobayan “admitió su error, asumió las responsabilidades de sus acciones y estaba dispuesto a adoptar cualquier medida necesaria para cumplir”.



“No hay indicios de que haya sido un incidente repetido y tampoco de que fuera una tendencia con el señor Zobayan”, agrega el reporte.