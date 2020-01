Testigo de tragedia de Kobe Bryant: “Había mucha niebla...no podíamos ver nada”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El helicóptero en el que viajaba el astro retirado de la NBA, Kobe Bryant, su hija Gigi y siete personas más se precipitó a tierra rápidamente en medio de una densa niebla, reveló una vecina del lugar de la tragedia.



Colin Storm, residente de Calabasas, donde ocurrió la tragedia, dijo que estaba en la sala de su casa en cuando escuchó “lo que sonaba como un avión o helicóptero que volaba muy bajo”.



El sonido a escasos metros la llevó a querer saber que ocurría, pero no había visibilidad en el exterior. “Había mucha niebla, así que no podíamos ver nada”, relató.

“Pero luego escuchamos que algo tronaba y un ‘¡bum!’”, la lamentable tragedia había ocurrido.



Poco tiempo después, la niebla se despejó, recuerda Storm y por fin pudo ver que había una columna de humo que se levantaba desde la ladera de una colina frente a su vivienda.



Tras darse la alerta, los bomberos llegaron al sitio del desastre a pie, junto con equipamiento médico y mangueras para sofocar las llamas.



Personal médico también descendió a rapel desde un helicóptero, pero ya no encontró sobrevivientes, dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Daryl Osby.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó la tragedia. La leyenda de los Lakers y sus acompañantes viajaban en un Sikorsky S-76 que “es considerado en general un buen helicóptero, con un registro positivo de seguridad”, comentó Gary C. Robb, abogado especializado en la aeronáutica en Kansas City, por lo que aún no tienen indicios de cual fue la falla.



“Pero las partes fallan, las partes se rompen. Cualquier cosa puede pasar”, reconoció.



La trágica muerte de Kobe Bryant y su hija conmocionó no solo al mundo del basketball, el astro retirado ganador de cinco campeonatos era muy apreciado por todos.



Bryant participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles.