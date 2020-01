Mario Martínez: "Tenemos un gran equipo y vamos a pelear arriba"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El volante Mario Martínez asegura que Marathón se mantendrá competitivo para este Clausura 2020 pese a que la contará con el colombiano Yustin Arboleda y Carlo Costly.



El zurdo sostiene que con las incorporaciones y el plantel que los verdes conservaron tienen suficientes armas para competir.

Reconoce la ausencia de los dos delanteros antes mencionado, pero piensa que hay elementos que pueden suplir. "Sabemos lo que Yustin le dio al equipo, igual Costly, pero aquí hay buenos delanteros. Igual hay jóvenes que hay que darle la confianza y ojalá demuestren durante el torneo".



¿Y podrá mantenerse como candidato al título?, Mario contestó sin pensarlo, "sin ninguna duda, si ves el plantel más los que pueden venir hay un gran equipo, se puede pelear".



Agregó sobre el mismo tema, "creo que hay que confiar en este plantel. No hay que quitar de favorito a Marathón, tenemos un gran equipo y vamos a pelear arriba", sentenció.



Se acordó del primer partido del torneo ante la UPN, "estamos bien, lastimosamente no fue el arranque que esperábamos. El sábado hay ir hacer nuestro trabajo, tenemos un buen plantel", se animó.



Martínez quiere pensar en el reto que se le viene ante el Vida: "No hay excusa, tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar, pero ya pasó y hay que pensar en Vida que será un rival complicado".



Recalca que el hay un buen plantel para volver a pelear el campeonato, pero esto sostiene que el próximo propósito debe ser,"sacar los tres puntos. Para pelear arriba tenés que ir sumando y ojalá el sábado comencemos de tres".

