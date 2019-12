Rueda está firme con la selección chilena para Qatar-2022  

CARTAGENA, COLOMBIA.-El colombiano Reinaldo Rueda dijo este martes que se mantiene firme como seleccionador de fútbol de Chile, luego de que se pusiera en duda su continuidad tras la cancelación de un duelo amistoso de La Roja ante Perú en noviembre.



La declaración la hizo en la caribeña Cartagena, donde se realizó el sorteo de la Copa América-2020.



"Esa es la ilusión, cumplir con la meta que nos hemos propuesto: hacer este torneo" en suelo gaucho y cafetero, dijo Rueda a medios tras ser interrogado por periodistas.



Al mando de la selección chilena desde comienzos de 2018, el adiestrador definió la Copa América como una oportunidad para "seguir fortaleciendo el proceso" y "hacer un buen camino en lo que es el inicio de la clasificatoria en el mes de marzo".



En medio de la convulsión social que se vive en Chile, los jugadores de la selección decidieron no jugar ante Perú en el último amistosos internacional del año.

Los futbolistas alegaron solidaridad con el pueblo chileno, aunque Rueda amenazó con irse con una afirmación que despertó la sospecha: "si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", aseguró en su momento.



El mismo día, Rueda expresó su tristeza por la situación del país, aunque puso en duda la preparación de La Roja de cara a las clasificatorias para el Mundial Qatar-2022.



Su posición contrastó con la de los capitanes y referentes del equipo, Gary Medel y Arturo Vidal, que desde el principio se declararon reacios a jugar el encuentro.



"Hay un partido más importante que es el de la igualdad para que todos los chilenos vivan en un país más justo", había dicho Medel.



Desde ese momento, se empezó a hablar del interés de clubes de Sudamérica para tener al técnico en el banquillo, entre ellos Boca Juniors de Argentina.



Al ser interrogado por la prensa, Rueda se sintió alagado porque, según él, ser asociado con "un club tan prestigioso y de tanta historia como Boca" es una "gran distinción", pero no confirmó un acercamiento oficial por parte de los xeneizes.



En el sorteo de este martes se confirmó que los dirigidos por Rueda jugarán el partido inaugural ante Argentina el 12 de junio en Buenos Aires.



"Creo que va a ser un partido como todos estos clásicos del sur entre Chile y Argentina, con gran intensidad, dos selecciones muy bien estructuradas y bueno, ojalá que salga un lindo juego", dijo el DT.



Chile integra el Grupo A de la Copa América-2020, y compartirá la zona sur con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Australia.