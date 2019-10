Un vistazo a la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las cosas no han cambiado mucho, pero el panorama es otro en el torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional a falta de dos partidos para culminar las vueltas regulares.



Marathón sigue siendo líder con 37 puntos pese a haber tropezado el sábado empatando 0 a 0 con Vida en el Yankel Rosenthal en su afán por asegurar el primer lugar de la competencia nacional.



Que el Verde haya dejado escapar dos unidades en un momento tan crucial, pone a Olimpia cada vez más cerca del cetro, puesto que cumplió con vencer a domicilio a Real Sociedad este domingo y que aún tiene un partido menos que los sampedranos.



Los Leones tienen 35 puntos, dos menos que el equipo de Héctor Vargas, con el que medirán fuerzas en los siguientes días por la jornada 17 en la disputa por el liderato de la tabla de colocaciones.



Motagua, con un equipo alternativo empató 1 a 1 ante un Real España que estuvo completo en el Estadio Nacional. La Máquina, que es sexta con 19 puntos, sigue sin encontrar la llave de la puerta que le permita ganar en certamen nacional.

Los Aurinegros cada vez se alejan del sueño de disputar la pentagonal a falta de seis puntos disponibles. Una combinación de resultados podría hacer que los de Ramiro Martínez figuren entre los mejores cinco.



La UPNFM venció en tiempo extra por la mínima a Platense el sábado en el Emilio Williams de Choluteca, resultado que aferra cada vez más a los Naranjas en el quinto puesto, el último para jugar la segunda ronda del Apertura.



En tanto, Honduras de El Progreso sorprendió el viernes al vencer a Real de Minas en el Humberto Micheletti. El gane de los Arroceros evitó que llegaran a los 10 partidos sin ganar en la Liga Nacional, algo que sería un rércord de malos resultados.

Siguiente jornada

Real España vs Honduras de El Progreso

Vida vs Platense

Real Sociedad vs Motagua

Real de Minas vs Lobos de la UPNFM

Olimpia vs Marathón

Tabla de posiciones

1. Marathón 37 puntos

2. Olimpia 35 puntos

3. Motagua 29 puntos

4. Vida 25 puntos

5. Lobos de la UPNFM 23 puntos

6. Real España 19 puntos

7. Real de Minas 19 puntos

8. Platense 15 puntos

9. Honduras de El Progreso 10 puntos

10. Real Sociedad 10 puntos