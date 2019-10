Rony Martínez tras su falla ante Motagua: "No se termina el mundo con esa que haya perdido"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero del Bajo Aguán, Rony Martínez, pasa momentos duro con la camisa aurinegra del Real España y esta tarde en el Estadio Nacional tuvo una oportunidad clara para marcar, pero elevó el esférico en su definición.



"Lastimosamente hoy no se pudo. Nos llevamos un punto que tampoco es malo, pero se nos complica aún más", dijo luego de haber enfrentado al equipo alternativo de Motagua por la fecha 16 del torneo.



Siendo más directo sobre su falla comentó que "tuve una clara ahí. La verdad que me sentí tan cómodo para meterla. Solo le puse el pie y se me negó, pero no me queda más que levantar cabeza y seguir trabajando".



Martínez lamenta que esta mala racha no termine. "Se ha complicado, pero esto es de levantarse y seguir trabajando. Se me ha complicado este torneo, pero yo no voy a bajar los brazos y voy a seguir trabajando. No se termina el mundo con esa que haya perdido y voy a luchar para salir adelante".

Y agrega. "Esto es así, yo la quería asegurar, pero lastimosamente se me negó para arriba. Yo jamás la quería falla y más con este necesidad que tenemos de sacar los tres puntos. No se pudo y ahora hay que seguir trabajando".



Desde el punto de vista del goleador, no es el primero jugador que pasa este mal momento. "En todo futbolista pasan esas malas rachas y voy a tratar de superarla, salir adelante. Se me viene complicando, pero la voy a tomar con mucha humildad y voy a levantarme de esto".

