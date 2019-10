Romell Quioto se despide de Alberth Elis, ¿se irá del Houston Dynamo?

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El futbolista Romell Quioto se despidió este viernes de su compañero Alberth Elis en Instagram, algo que podría significar que no seguiría vistiendo la camisa Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos.



"Te voy a extrañar mi bro después de tantos años juntos. Seguí brillando, bendiciones y siempre lo mejor", fue el mensaje del delantero en una fotografía publicada por Elis en Instagram.



Desde el pasado 8 de agosto Quioto no juega con los Naranjas luego de salir expulsado en el duelo ante Nueva York City por darle un codazo a su adversario Ronald Matarrita.



Desde entonces el cuerpo técnico del Houston Dynamo determinó castigarlo, a tal punto que no lo han dejado entrenar con el resto de sus compañeros. Lo hace de manera individual.

"Siento que esto es excesivo", dijo Quioto hace unas semanas producto el mal momento que atraviesa en su carrera deportiva. Con el Dynamo jugó 18 partidos, de los cuales,10 entró de cambió, ocho de titular y marcó solamente dos goles en la temporada que está por finalizar.



Esa situación también ha provocado que Quioto no sea tomado en cuenta en la Selección Nacional de Honduras al mando de Fabián Coito en los últimos enfrentamientos.



A pesar de que el exOlimpia aún tiene contrato con el conjunto estadounidense, sus horas estarían contandas en su actual equipo, al que llegó en 2017. Todo indica que Quioto regresaría a la Liga Nacional, y el Rey de Copas sería su destino.