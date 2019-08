El divertido diálogo de Cristiano y Messi en el sorteo de la Champions

MÓNACO.- La gala del sorteo de la Champions League desarrollada este jueves, dejó una amena conversación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, las dos leyendas del fútbol que más títulos han ganado en los últimos diez años.



Contrario a lo que muchos piensan, los titanes del fútbol compartieron, entre risas, algunas experiencias que vivieron en la Liga de España, donde Cristiano Ronaldo reconoció que extrañaba la competencia con el argentino Messi.



"Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro", aseguró Cristiano Ronaldo.



Las palabras de Cristiano Ronaldo provocaron que rápidamente Messi respondiera: "Sí, lo dije la otra vez, la verdad es que era una rivalidad muy linda y se extraña, era muy lindo jugar esa competencia".

En la gala del sorteo de la Champions League, Cristiano Ronaldo y Leo Messi conversaron por largos ratos en la ceremonia. Foto:AFP



Retiro del fútbol

A pesar de su edad, el reto para el portugués Cristiano Ronaldo es permanente cada año.

"Creo que me veo bien pese a mi edad, espero estar aquí dentro de los próximos años, el que viene y el resto y así, lo intentaré", mencionó entre risas.