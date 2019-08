Gobierno creará comisión para definir seguridad en estadios hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A raíz de la muerte violenta de cuatro personas en las afueras del Estadio Nacional de Tegucigalpa, el pasado día 17, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció el lunes la creación de una comisión interinstitucional que definirá las medidas de seguridad en instalaciones deportivas.



La iniciativa oficial se orienta a prevenir actos de violencia en partidos de fútbol y otros eventos deportivos, y la comisión incluso podrá suspender los partidos si hay riesgos, indicó Hernández.



La comisión estará integrada por la Secretaría de Seguridad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), la Liga Nacional y otras entidades, añadió.



Según el gobernante, la creación de la comisión está basada en ley y su objetivo es prevenir nuevas tragedias como la ocurrida el sábado, a pocos minutos de que iniciara el clásico, que fue suspendido, entre Olimpia y Motagua, los dos equipos de mayor afición y con más títulos, ambos de Tegucigalpa.



La violencia fue causada por barras de fanáticos que evidenciaron un salvajismo contra sus víctimas, sin que la Policía Nacional pudiera evitarlo, pese a que con anticipación anunciaron que había un dispositivo de seguridad de cinco anillos en los alrededores del Estadio Nacional.



Hasta ahora solamente ha sido capturado un individuo que presuntamente participó en el crimen múltiple.



"Pronto se podrían dar más capturas de los presuntos responsables de la jornada de violencia y muerte" en las afueras del estadio, expresó Hernández, acompañado de autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Gabinete de Paz, Prevención y Convivencia.

Violento clásico

"Ante los hechos de violencia acontecidos el pasado 17 de agosto en el Estadio (...), cuando se daba inicio a las actividades para el juego Olimpia-Motagua, queremos expresar nuestra condena enérgica a la violencia que generan delincuentes y esto ha producido un resultado trágico, que cuatro seres humanos han perdido la vida", enfatizó.



Hernández calificó de "terroristas" a los causantes de la tragedia del sábado y expresó su "más sentido pésame y sentimiento de solidaridad a las familias de los fallecidos, jóvenes que tenían toda una vida por delante y que la han perdido de esta manera tan trágica y tan perversa".



Señaló además que los cuatro fallecidos eran menores de 30 años y que "se entiende el dolor que viven padres, hermanos y demás familiares de ellos".



El presidente dijo que aunque la violencia en el fútbol "es una epidemia mundial y no viene de ahora, sino desde hace mucho tiempo", con "casos muy conocidos en Sudamérica y Europa, los hondureños no podemos permitir que esta violencia le robe el futuro a nuestros jóvenes y a sus familias".



"No podemos dejar que nos quiten el disfrute de un deporte que nos apasiona a todos, porque la mayoría de los aficionados estamos acostumbrados a disfrutar en paz y tranquilidad con sana convivencia", acotó.



En las últimas dos décadas cerca de 50 personas han muerto en hechos violentos asociados al fútbol de la primera división de Honduras, según el Comisionado de Derechos Humanos en Honduras.



"Vamos a tomar decisiones que complementan a otras que venían en proceso", recalcó Hernández.



Explicó que "será la comisión la que deberá reunirse lo antes posible, y una vez que ha convocado la Secretaría de Seguridad se analizará lo sucedido, se definirán las medidas para dar mayor seguridad y prevenir hechos violentos".



"Aquí todos los sectores debemos asumir la responsabilidad y aportar soluciones definitivas", acotó.



También hizo un llamamiento "a la población y a los jóvenes buenos, a los padres de familia, a los verdaderos aficionados de nuestro fútbol, a los dirigentes y medios de comunicación, y a todo el hondureño o extranjero que pueda influenciar de manera positiva, que eviten todo tipo de violencia y confrontación, que prediquen la paz, la convivencia, la hermandad, porque Honduras y la gente honesta merecen vivir en paz y tranquilidad".