Cuatro futbolistas del Congo huyen a Marruecos y su club lanza una advertencia

KINSHASA, EL CONGO.- El AS Vita, club de Kinshasa, denunció la fuga de cuatro de sus jugadores a Marruecos, un incidente que se añade a los quebraderos de cabeza del fútbol de la República Democrática del Congo, que acumula problemas en los últimos días.



Según el AS Vita, los futbolistas escapararon rumbo a Marruecos "a través de Brazzaville, cruzando el río Congo en piragua".



Se trataría del mediocampista internacional Padou Bompunga Botuli, de Nelson Munganga Omba, Francis Kazadi Kasengu y Yannick Bangala Litombo.



El AS Vita lanzó una advertencia a posibles clubes interesados en los jugadores: "Todos ellos tienen contratos válidos con el AS Vita Club, se han tomado medidas con la Federación (Congoleña, la FECOFA) para que los equipos marroquíes tengan que someterse a la reglamentación internacional relativa a los trapasos".



Pero no es el único problema que sacude estos días al fútbol de la República Democrática del Congo.



También este miércoles se presentó una denuncia contra el presidente de la FECOFA, Constant Omari, por parte de un excandidato a la elección presidencial, el empresario Seth Kikuni, que le acusa de no haber respetado las cláusulas de un contrato para vestir a los jugadores.



A ello se suma la gran decepción de la selección nacional en la Copa de África de Naciones de Egipto (CAN-2019), donde el equipo fue eliminado en octavos de final por el debutante Madagascar.



En el estadio, unos hinchas enfadados agredieron a un asesor del ministro de Deportes de su país tras esa eliminación, según se ve en un vídeo.