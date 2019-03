Selección de Honduras conocerá suerte en la Liga de Naciones de la Concacaf el 27 de marzo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció este miércoles la fecha y los procedimientos para el sorteo oficial de la Liga de Naciones 2019; la fase de grupos de la competencia se jugará en septiembre, octubre y noviembre de 2019 y las finales se llevarán a cabo en marzo de 2020.



El sorteo, que dividirá a las tres ligas en grupos, se llevará a cabo el miércoles 27 de marzo a las 7:00 de la noche en el Chelsea Theatre de Las Vegas, Nevada.



Después de los 68 partidos de la fase clasificatoria de la Liga de Naciones, que culminará el domingo 24 de marzo, los equipos se clasificarán del 1 al 34 según los puntos obtenidos, la diferencia de goles y una serie de criterios adicionales de desempate.



En virtud de haber clasificado para el hexagonal rumbo a Rusia 2018, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago han sido previamente sembrados en la Liga A; además, Guatemala, que no participó en la fase clasificatoria debido a una suspensión impuesta por la FIFA, será colocada en la Liga C.



Liga A

Bombo 1: 4 equipos mejor clasificados

Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados

Bombo 3: Siguientes 4 equipos clasificados



Liga B

Bombo 1: 4 equipos mejor clasificados

Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados

Bombo 3: Siguientes 4 equipos clasificados

Bombo 4: Siguientes 4 equipos clasificados



Liga C

Bombo 1: 4 equipos mejor clasificados

Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados

Bombo 3: Siguientes 5 equipos clasificados