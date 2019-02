Trasciende destitución de Robert Lima como técnico del Juticalpa  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Robert Lima dejará de ser el guía del orgullo de Olancho, Juticalpa FC, según trasciende la noche de este lunes 18 de febrero.



El timonel que llegó al club, en diciembre de 2018, después del mal momento que atravesaba Héctor Castellón, dejará al equipo después de empatar cuatro juegos y perder tres, durante los siete duelos que dirigió al Juticalpa.



Se espera que la directiva del Juticalpa haga oficial la destitución el martes 19 de febrero.



Por el momento también trasciende que sus posibles sustitutos serían Martín García, Tato García y Wilmer Cruz.



Recientemente, Lima concendió una entrevista a EL HERALDO y tras consultarle por qué no había terminado de levantar al equipo dijo: "Si usted no puede hacer una pretemporada con todo el equipo conjunto que va a competir, me parece que es mucha desventaja. Pero no le vamos a poner peros a nada, somos los responsables de esto. Sabemos que el fútbol es resultados, la gente no tiene mucha paciencia y, cuando no se dan los resultados, aparecen las críticas.