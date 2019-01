Maradona abandona hospital argentino tras breve internación luego de renovar con Dorados

BUENOS AIRES, ARGENTINA. - El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona abandonó este viernes el hospital de Buenos Aires donde ingresó brevemente por un chequeo de rutina que descubrió un sangrado estomacal sin gravedad, informó el club mexicano Dorados tras alargar su renovación como DT.



El chequeo de Maradona estaba programado después acordar su continuidad como entrenador del equipo de Sinaloa. Aunque no se ha divulgado un parte oficial sobre su estado de salud, fuentes médicas citadas por la agencia Télam indicaron que los estudios detectaron un sangrado estomacal.



Su hija, Dalma Maradona, informó también a través de la red social Twitter que el cuadro no revistía gravedad.



"A todos los que realmente están preocupados por mi papá les cuento que está bien, que (la otra hija de Maradona) Giani está ahí con él y que en un rato se va para su casa! Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo!", tuiteó Dalma Maradona.



Diego Maradona, de 58 años, concurrió este viernes a la privada Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, para un chequeo programado y, tras someterse a estudios complementarios, se dejó ver cuando se retiraba del recinto en una camioneta junto a familiares y allegados.



La internación estaba programada para hacerse estudios, según precisó en primera instancia su abogado Matías Morla, quien también confirmó el acuerdo de Maradona con el club mexicano para permanecer una campaña más como entrenador.



"Diego Maradona arregló su continuidad en Dorados de Sinaloa y seguirá como entrenador del equipo por toda la temporada. Después de exámenes médicos de rutina en Argentina se sumará a los entrenamientos con el plantel", divulgó Morla, igualmente a través de Twitter.



El ex astro del fútbol se había sometido hace años atrás a dos by-pass gástricos para perder peso y estuvo acompañado en esta ocasión por sus hijos, Giannina, Jana y Diego.



Por otra temporada

Los estudios médicos estaban agendados en virtud de su renovación con Dorados.



"Está efectivamente haciendo examen médico", explicó a la AFP el presidente del club mexicano, José Antonio Núñez.



"Afortunadamente puedo aclarar y decir que el reporte que yo tengo es que los exámenes médicos revelan, como en todos, algunos aspectos que se tienen que mejorar o someterse a un diferente régimen alimenticio y en el caso de Diego, hasta donde estoy enterado, no es nada grave", aclaró luego el directivo.



Respecto a cuándo se espera su retorno a México, Núñez indicó que "el registro de Maradona se dio en tiempo y forma, pero por causas médicas se presentará en próximas fechas".



"Hoy (viernes) por la mañana hablaba con él y estamos esperando que se reincorpore con nosotros acá en Culiacán en ocho o nueve días", reveló el dirigente de Dorados.



Según un comunicado del club, será el auxiliar técnico José María Martínez, "quien será el responsable de banca" para los próximos compromisos de Dorados.



Dorados, subcampeón en el Apertura-2018, será local en el torneo de la liga mexicana este sábado ante el Celaya, y el miércoles en Copa contra el Zacatepec, también como local en el estadio Banorte.



Vida familiar

Rodeado de su familia y amigos, Maradona pasó las fiestas navideñas en la capital argentina.



Fotografías y videos familiares lo mostraban en estos días jugando en la piscina junto al menor de sus hijos, Diego Fernando.



El sábado tenía planeado asistir al bautismo de su nieto, Diego Matías, hijo de Diego Junior, nacido de la relación del exjugador con la italiana Cristiana Sinagra.



Maradona ha sufrido varios episodios serios de salud, el último de ellos en 2004 cuando estuvo internado en Buenos Aires por un cuadro de insuficiencia respiratoria durante once días.