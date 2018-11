Mauricio Kawas: Lo que falta es encontrar el técnico adecuado para la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras, concluyó el 2018 en medio de criticas y muchos desaciertos, debido a que no se pudo encontrar un entrenador oficial que comience a trabajar rumbo a Qatar 2022.



Entre las diferentes opiniones sobre el tema, Mauricio Kawas, director de Todo Deportes Televisión en Honduras, comentó sobre lo que dejó la H en este año. "En mi caso ratifica lo que siempre he dicho, en Honduras hay buenos jugadores, lo que hace falta es encontrar el técnico adecuado para el equipo".



¿Jorge Jiménez?

El problema de cualquier técnico es que no se le de la oportunidad, si la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) ya decidió que tiene que ser extranjero, le está cortando la posibilidad a uno local, y perdimos un año en el que se pudo haber aprovechado.



¿Entonces porqué la Federación no quiere un entrenador hondureño?

Esa es la pregunta del millón, no encuentro una respuesta que me deje satisfecho, los federativos explican, pero no me convencen, todavía queda la posibilidad que recapaciten antes de arriesgarse con un técnico fuera del país.



¿En los cinco partidos que jugó Honduras en este 2018, hay algún jugador que sobresalió?

Se jugó muy poco para decir que alguien halla destacado, quizás mencionar los minutos de Michaell Chirinos, pero realmente no veo ninguno destacando.

















¿A pesar de ellos, hay materia prima?

Definitivamente sí, hay jugadores para llegar al Mundial de Qatar 2022, de hecho había para llegar al Mundial de Rusia 2018, pero todo va ir en función del técnico que tenga Honduras para este proceso.



¿Buba López como arquero para eliminatoria?

Sin jugar en Los Ángeles FC (MLS), no creo que sea el indicado para la Selección de Honduras, le puede pasar factura el hecho de no jugar en su equipo, es algo que el cuerpo técnico deberá valorar.

















Para el comentarista deportivo, la Selección de Honduras perdió mucho tiempo en este año, pero a pesar de ello, existe materia prima para llegar al Mundial de Qatar 2022.