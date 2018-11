Boca vs River, el clásico de América, un partido que no juegan dos equipos sino dos monstruos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No importa si no sos argentino, igual te gusta Boca o te gusta River. No importa si estás en Honduras, Cuba, México o Canadá. Igual sos de Boca, o igual sos de River. El súper clásico de América es el sueño cumplido de miles de millones a lo largo de todo el continente. Aunque no seas de Boca o no seas de River.



Propiamente dicho, Boca vs River es la final que los argentinos han soñado, han pedido. Pero que muchos de ellos también habían querido evitar -incluído el presidente Mauricio Macri quien fuera el número 1 de Boca a finales de los 90-, porque es un partido que no juegan dos equipos de fútbol, sino dos monstruos.



Considerado el clásico de América, el River-Boca es también una de las 10 maravillas del fútbol del mundo y además uno de los 7 partidos que todo hincha de fútbol debe ver antes de morir. Acá no importan las figuras, y menos un mano a mano entre Messi y Ronaldo, tampoco juegan las copas que se llevan de diferencia, lo que realmente importan son los colores.



De amarillo y azul, Boca fue fundado en 1905 en el barrio de La Boca, una colonia de migrantes italianos (genoveses) que fundaron el club y tomaron los colores de un barco que llegó con la bandera de Suecia.



River Plate en tanto, también se fundó también en el barrio de La Boca en 1901, por la fusión de los clubes Santa Rosa y La Rosales, y adoptó su nombre por la traducción del nombre inglés dado al Río de la Plata. Sus colores pueden estar inspirados en el rojo y blanco de la Cruz de San Jorge, el emblema de Génova.







El más popular

Boca suele llamarse "la mitad más uno", haciendo alusión a qué es el club más popular de Argentina. Sin embargo, según un estudio de la consultora española JDSports de este 2018, es el segundo club más popular en la actualidad, pero el más ganador de títulos internacionales.



Es decir, en este 2018, River Plate es el equipo más popular de Argentina, se cree que apoyado en la gestión exitosa de Marcelo Gallardo, que ha sacado al club de las oscuridad tras el trágico capítulo del descenso en 2011.



Si los comparamos por medallas, en las vitrinas de Boca aparecen seis títulos de la Copa Libertadores (por tres de River), tres Copas Intercontinental/Mundial de clubes por una de River, dos Copas Sudamericana por una de River y cuatro Recopas Sudamericana por dos de River. Es decir, si de medirlos por recorrido exterior, Boca es supremo.



Las máximas figuras

Hablamos ahora un poco de las máximas figuras del club, para que en las finales podas debatir con tus amigos.



Comenzamos con los de Boca del quinto al primero:





5. Antonio Rattín: El eterno capitán de Boca. Jugó entre 1956 y 1970 un total de 382 partidos y esa fue la única camiseta que vistió a lo largo de su extensa carrera.



4. Diego Maradona: Llegó de Argentinos Juniors en 1981. River lo buscaba y le ofrecía un contrato superior pero su deseo era jugar en el club de sus amores. Ganó un títuo en 1981 antes de irse a Europa. Volvió en 1995.



3. Martín Palermo: ​El Titán, máximo goleador de la historia de Boca con 236 goles en 404 partidos. Ganó 14 títulos, entre ellos dos Libertadores (2000 y 2007) y una Intercontinental (2000).



2. Carlos Tévez: Actualmente activo en el club, aunque con menos brillo por su edad. El Apache tiene una historia marcada a Boca. Seis títulos hablan por él.



1. Juan Román Riquelme: Máximo ídolo por la determinación y logros. 20 años de carrera en Boca desde 1996. Es el ingeniero de todos los títulos de Boca en las últimas dos décadas. El hincha de Boca le estará eternamente agradecido por todo lo que le dio al club.



Repetimos el ejercicio con los de River





5. Ramón Díaz: El director técnico más ganador de la historia del club también fue un gran jugador de River. Como jugador tuvo dos etapas: 1978-81 y 1991-93. Como DT 9 títulos, 7 de ellos locales y dos internacionales.



4. Norberto Alonso: Se le recuerda porque estuvo en la ventana cuando River rompió 18 años sin títulos. El Beto tuvo tres etapas: 1971-76, 1977-81 y 1983-87. 7 títulos locales, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental.



3. Ariel Ortega: El Burrito debutó con 17 años y le dejó 6 títulos al club de Núñez, se le hace estátua de héroe porque además se fue con el club al descenso.



2. Ángel Labruna: El máximo goleador de la historia del club (293 goles) y el máximo anotador en la historia de los superclásicos (16 tantos) es un emblema millonario. Como jugador disputó más de 500 partidos entre 1939 y 1956. Ganó 9 copas.



1. Enzo Francescoli: Uruguayo que desde 1983 se volvió figura del club logró levantada la Copa Libertadores, además de levantar 5 títulos locales y la Supercopa de 1997. Es indiscutido como el más grande del club.





Con dos camisetas

Es el pecado máximo. Algunos apenas y la han librado por el paso del tiempo, otros porque la sus actuaciones con la selección los tolera, pero irse de un club a otro es el pecado máximo. La pena que no se perdona. Traición pura.

Hay 98 jugadores que vistieron las dos camisetas, pero les dejamos el once ideal de ello.



PORTERO: Hugo Gatti.

DEFENSAS: Rubén Darío Gómez, Jorge Nicolás Hihuaín (sí el papa del Pipita), Óscar Rugeri, Julio Jorge Olarticoechea.

MEDIOS: Juan José López, Julio César Toresani, Claudio Paul Caniggia, Sergio Angel Bertí y Carlos Daniel Tapia.

DELANTERO: Gabriel Omar Batistuta.



Los equipos actuales

Boca Juniors cuenta con 27 jugadores en su plantel, coon un costo de 120 millones de euros. Su figura más costasa es Cristian Pavón, quien se revalorizó con el llamado a la selección para el Mundial de Rusia 2018, a un costo de 20 millones de dólares. Junto a Pavón, sus mejores jugadores son el colombiano Wilmar Barrios y el delantero Darío Benndetto.



River Plate cuesta 75 millones de euros y tiene 23 jugadores en el primer plantel. El DT Gallardo gusta de grupos cortos. Gonzalo el Pity Martínez es su jugador más caro con 15 millones de dólares. Lucas Martínez y Fernando Quintero son sus otras dos figuras.



Hinchas

No hay duda, es el clásico más violento del mundo (aunque también le compite el Rosario vs Newells). Es el partido donde las pasiones se desbordan y donde está prohibido perder hasta en la conversación entre amigos.



Cuando ambos equipos se clasificaron, millones de argentinos dieron las gracias porque al fin se daría la final entre ambos en la Libertadores. Pero otros tantos millones se tomaron el rostro y se halaron las mejillas hacia abajo. Incluído el presidente argentino Mauricio Macri, quien públicamente dijo que quería que pasara un brasileño (Gremio o Palmeiras) para evitar el estrés que trae este partido.





Este partido requiere de un megaoperativo. Incluso sin jugarse ya se vive al máximo (bueno, como es realmente el fútbol, la espectativa más que el juego), hinchas de Boca fueron a rayar el estadio de River porque los directivos de Núñez decidieron jugar sin hinchada visitante.



En inicio, por ser un partido Conmebol, se barajó la posibilidad de jugar con barra visita (en la Argentina está prohibido), pero al final las directivas de Boca Juniors y River Plate confirmaron que los partidos se jugarán sin aficionados visitantes. "Es tiempo que nos mostremos civilizados", había dicho Macri, pero muchos prefieren no correr riesgos.



Los presidentes de Boca, Daniel Angelici, y River, Rodolfo D'Onofrio agradecieron al presidente Mauricio Macri, pero mejor lo evitaron. De hecho, los presidentes de ambos clubes, comenzaron la campaña "rivales no enemigos" para dar calmar un poco los ánimos encendidos que ya tiene este partido.



El megaoperativo para el juego en La Bombenera incluye 1300 efectivos policiales más 200 integrantes del programa Tribuna Segura, que buscarán detener a 250 barristas de Boca con orden de captura, entre ellos los líderes de la barrabrava, Rafael Di Zeo y Mauro Martín.

Los barras en Argentina pueden llegar a ser tan admirados como poderosos. Muchos terminan siendo capos y traficantes. Los líderes de hecho no trabajan, no existen más que para la barra. Se sabe que apoyados en su condición de socios de los clubes, incluso tienen participaciones en los traspasos de los jugadores al exterior. Los barras tienen un lado A y un lado B.

Imagen usando teconología de Google.





Además se resguadarán las zonas que van desde La Boca por Almirante Brown, Montserrat, Recoleta, Palermo y Belgrano hasta el estadio de River, donde el club de la banda almorzará previo al clásico.

En fin, en un evento nunca antes visto, el destino le acomoda al fútbol un partido que no se olvidará jamás.