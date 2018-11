Martín Tato García anuncia que no seguirá en el Real España a partir de diciembre

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador del Real España, Martín Tato García, anunció este jueves, que dejará su cargo al final del presente torneo, pese a tener dos años más de contrato con los aurinegros.

En la conferencia de prensa de la mañana de este jueves, Tato García sorprendió a todos al anunciar que ya no seguiría al mando de la Máquina y se puede suponer que se debe a la derrota en la final de Copa ante Platense.



"Primero quiero felicitar a la gente de Platense, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, que ayer nos superaron en una final que para nosotros era importante. Era una copa que se intentó desprestigiar, pero para nosotros tenía mucho prestigio y estamos muy dolidos por eso. Platense ganó de forma espectacular", arrancó diciendo.



Luego continuó, "El motivo de esta conferencia, porque ya días no hablo, era comunicar públicamente que más allá del contrato de dos años que tengo con el club, he decidido dejar el cargo, la decisión ya estaba tomada previo al juego contra Vida y no tiene nada que ver el resultado negativo de ayer. Ya lo habíamos comunicado al presidente la semana pasada que en diciembre dejamos la institución, ahora tenemos un partido importante contra UPNFM el sábado y trataremos de pelear el título hasta el final".

Al consultarle si su renuncia se debía a que tenía otras ofertas o a una posible mala relación con la directiva aurinegra, García dijo "No tenemos oferta, nos vamos sin trabajo pese a tener dos años de contrato. Con la directiva tengo la mejor relación y es bueno dejar las relaciones sanas y a tiempo. Los motivos lo sabemos nosotros y como digo siempre, barremos hacia adentro".



Tato García no quiso dar detalles de su salida, sin embargo el técnico sigue enfocado en el final de su ciclo en Real España, con una sola meta: el título de liga.



"Ojalá la renuncia sirva para tener rebeldía y para salir el sábado ante UPNFM a dejar la vida, clasificar y ganar ese tercer lugar y luego ver qué equipo nos depara. Igual la decisión ya estaba tomada. La idea era comunicarlo hoy con el trofeo y no se pudo dar".



"Sobre todo lo hacemos para que el club tenga cierto margen de tiempo para buscar un buen entrenador, tienen dos meses para una buena opción y seguramente traerán a un gran entrenador en diciembre", cerró diciendo Martín.