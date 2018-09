Marcelo Canales y su lucha por ser titular en Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcelo Canales, el volante zurdo que todavía no termina de consolidarse en el equipo de Nahún Espinoza, aprovecha cada hora de esta semana para convencer al entrenador de Olimpia de ser inicialista el domingo en el clásico moderno.



"Hoy por hoy está dura la titularidad", acepta el ex-Vida, que se debate entre minutos en Liga y Copa. "Todos están compitiendo por jugar y los que están ahorita en el 11 no quieren soltar el puesto", señaló el futbolista de 27 años que llegó al club en la última etapa del ciclo Héctor Vargas.



"Sé que puedo dar más, estoy consciente de eso. Igual quiero jugar más para coger un mejor ritmo futbolístico... aunque a estas alturas está claro que lo más importante es que el grupo consiga sus objetivos, independientemente de quién juegue".



Finalmente sobre el clásico ante la Máquina consideró: "Ellos vienen apurados porque no se les han dado los resultados en las últimas fechas. Real España siempre es un equipo duro, pero nosotros debemos hacernos fuertes en casa".