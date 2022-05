Mejor decirles “adiós”: todo sobre la vida útil de tus alimentos

San Pedro Sula, Honduras.- Sin lugar a dudas, la buena salud de tu familia es una de tus mayores preocupaciones y prioridades. Para evitar que los tuyos enfermen por alimentos en mal estado es conveniente que conozcas las diferencias entre “fecha de caducidad” y “consumo preferente”.

Indicador de la vida útil de un producto, la fecha de caducidad se traduce en el límite de tiempo en el que un alimento mantiene sus características de calidad y sanitarias. Ingerir alimentos que han superado su caducidad representa un riesgo para la salud.

No importa que a simple vista parezcan seguros, muchos desarrollan esporas y bacterias que provocan infecciones e intoxicaciones. El consumo preferente significa que la calidad del alimento es mejor antes de esa fecha, pero sigue siendo seguro para el consumo después de esta”.

“A diferencia de la fecha de consumo preferente, que es una recomendación, la fecha de caducidad es terminante”, apunta Javier de la Cruz, profesor de microbiología. Pescados y mariscos, carne fresca, jamón, salchichas y carnes frías encabezan la lista de productos que caducos representan un gran riesgo para la salud.

Lavar bajo el chorro de agua una rebanada de jamón viscosa o dorar en una sartén esa salchicha con rastros de lama no minimizará el riesgo. “La leche tiene una fecha de caducidad clara, definida por pasteurización y empaque: una semana en vidrio o plástico y hasta seis meses en envase de larga vida”, señala el docente.

“Una vez caduca, desarrolla olores y sabores muy desagradables; aunque quisieras, no podrías consumirla”. “Un caso diferente son los quesos. Les crecen hongos (no propios del estilo) y la gente los rasura y se los come. ¿Es válido? No, pues toda la pieza está llena de esporas no visibles. “Posiblemente no vas a enfermarte de gravedad, pero ya no es un alimento en estado óptimo”.