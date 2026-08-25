Piden que se quiebren la UPL y mejor asignen ese pisto para medicinas

ATOL. Lamenta el Tommy que ¡qué bonito! Libre, en vez de agarrar al toro por los cuernos y salvar la ENEE, mejor se hizo el de a peso y prefirió gastar 16 mil millones anuales en subsidios y darle atol con el dedo a la “people”.

ENEE. Pero Juliette Handal, de nuevo coordinadora de la Coalición Patriótica y próxima candidata de Libre, jura por su amiga Xiomara que las mejores administraciones de la ENEE han sido la de Rixi y la del tal Erick. Ja...je...ji...jo...ju...

MAGO. Pregúntenle a Juliette qué opina del diésel y del kilovatio a 43 centavos de las térmicas del Erick y de las barcazas del mago Meyering.

POLLO. Sin pretender tirársela de pitoniso, el Pollo Contreras alerta que el PL estará otros 20 años en la cruel llanura, gracias a su división interna y a que sus dirigentes solo buscan intereses personales.

PISTO. Una vez más, como ya lo había hecho, el presidente del Partido Liberal jura que a Nasralla solo le interesa el pisto de las campañas.

CCEPL. Textualmente y, se abren comillas, para que después no denigren a las personas y las acusen de “delincuentes” y “mercenarios” solo porque publican lo que dice la máxima autoridad del CCEPL, esto dijo el Pollo: “A Salvador Nasralla no le interesa ganar ninguna elección, a él lo que le interesa es el negocio de las aportaciones al partido”.

SABE. El Pollo Contreras le advirtió a Nasralla que, si lo sigue insultando, le sacará los “trapitos al sol” y, como adelanto dijo textualmente y, se abren comillas: “él sabe perfectamente, yo sé cómo eran las tardes y los veranos en Nueva York, cuando era joven, y sé con quién las pasaba”. ¡Vaya, jodido!

UPL. Unos chuscos en esas redes le piden a TZ que, en vez de pensar, siquiera, en aumentar el presupuesto de la UPL, la deberían desaparecer y utilizar ese pisto para comprar medicinas.

IVONNE. Los ilustres dicen lo que dicen porque, como Ivonne ya días tiene listo el informe sobre el manejo de los fondos de campaña del PL y no lo quiere sacar por miedo a la lengua venenosa del excandidato.

MODA. Bueno, como ahora las contrapropuestas están de moda, Anabel alista una desde el Cohep sobre la Ley del Empleo por Hora, la cual salió cachinflín.

DEJEN. Stephen García, diputado por las Islas, pide que ya dejen de engañar y de alimentar falsas esperanzas con Angie Peña, que a ella se la tragó el mar y que lo único que están consiguiendo con todo ese molote que han armado esa dañar la imagen de Roatán. Será.