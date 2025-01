Hoy sí, Messi viene al Olímpico y Power Chicken está puliendo jampedro

1

MESSI. Pues, hombre, Hilario, la última es que hoy sí, Messi viene y nadie lo detiene, y jugará el sábado 8 de febrero en el Olímpico “jampedrano”. Lo mejor es que Power Chicken tapará todos los baches cercanos al estadio, porque, ya se imaginan si cae patas arriba.

JULISSA. Avisa Julissa que ella no era la directora de Medicina Forense cuando lo de Isy Obed, que tampoco practicó la autopsia, que no conoce el expediente, que no sabe cómo se perdió, pero está feliz que hayan zampado al mamo a Romeo por su muerte.

PRUEBAS. ¡Ahhh! y que hay pruebas más que suficientes de que a Isy Obed lo mataron de manera violenta. ¡Wauuu! Hombre, y quién ha dicho que el muchacho murió de un infarto, o de un resbalón, o de un turuncazo.

FOTOS. Hasta doña Queta sabe que lo mataron, lo que no se sabe es quién lo mató y ahora, 15 años después, viene el MP y acusa a Romeo de su muerte. Tendrá fotos y videos Johelito de que allí, cerquita de Isy Obed, estuvieron Romeo y compañía.

CUÑADO. Ajá, le pregunta Jorge Cálix a Johelito, “y el cuñado, pa...cuándo”. Flanqueado por Beatriz, a su diestra, JC dijo otras cosas bien fuertes contra Xiomara.

ATLANTA. Varios testigos le relataron a Univisión, en Atlanta, que “fue un ataque de coraje, de enojo, de ira, porque nunca hay citas en el consulado”. Pero, el remedo de canciller jura por su lideresa, la Rixi, que no es cierto.

ANABEL. Enésimo llamado de Anabel para un diálogo sincero, y entrarle de lleno al desmadre del desempleo, educación, inseguridad, transparencia, en fin... A ver si esta vez se oye en Palacio.

ABRIL. Desde abril del año pasado tuvieron misa con Xiomara, gracias a su amiga Juliette, pero, de todo lo acordado, incluidas las tales mesas de trabajo, neles pasteles. Todo quedó en papel. Anabel estuvo flanqueada en la conferencia por varios ex del Cohep, incluida María Cristina, la amiga de Elvin.

TÁMARA. Adivina, adivinador, quién presionó para que la jueza -que ya había decidido mandar a Romeo al Primer Batallón- se diera vuelta y lo enviara a Támara.

RAZÓN. Hombre, qué penoso ese comunicado de las Fuerzas Armadas sobre Romeo, y más pareciera un boletín de Libre. Con razón Ramón Custodio Espinoza le dice a Roosevelt el “generalito enchapado” y ahora le ha clavado “Paquita, la del Barrio”.

REYES. Unos chuscos preguntaban ayer en esas redes por los “tres reyes vagos”, y los identificaron como “malechor”, “ba-asaltar” y “ba-gastar”. No hallan qué inventar.