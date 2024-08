Apuntes: Qué ganas del Redondo de ponerle tres pies al gato con su “acta digital”

ACTA. Anoche ya le habían dado viento en el CN al pisto para las primarias, pero estaban empantanados en la nueva “ideota” del Redondo y su “acta digital”, como la que usan en Venezuela.

GATO. Ajá, y no se supone que quien maneja el proceso electoral es el CNE, no el Congreso, y que eso sería una reforma a la Ley Electoral y, por tanto, debe ser aprobada como tal por el pleno. No hallan cómo buscarle tres pies al gato.

VUELTA. El CCEPL sacó un comunicado gallo-gallina, es decir, ni chicha ni limonada, y todos los caminos indican que los socios del olanchano ya le dieron vuelta a la bancada.

QUEDA. La única esperanza son los diputados calixtos, algunos colorados y los del PSH, para no permitir que Libre y sus socios liberales le asesten la estocada final a lo que queda de la democracia y terminen de refundir el país. CNE. Avisan que el elefante blanco ya le dio permiso a Cossette para que sea juramentada como consejal del CNE y pase a integrar el triunvirato a partir del 11-S. Será.

LEY. La jodida es que la Ley Orgánica del CNE -y lo ratifica la Constitución- le prohíbe ser consejal a quien ostente un cargo de elección popular y ella, al momento de su elección, ya estaba como diputada al Parlacen.

PETATE. Lo bueno para Cossette es que cuenta con el apoyo de las bancadas del PL y de Libre, para que no le muevan el petate, no así de toda la bancada del PN, quienes temen que mañana la inhabiliten y los dejen silbando en la loma.

DEUDA. Le pagó la deuda de los 10 mil a Cálix y, de paso, le mandó a decir, como la canción de Chava Flores a la Bartola: “Allí te dejo esos dos pesos... pagas la renta, el teléfono y la luz”...

GUILLÉN. Preguntan unos chuscos que por qué mejor no les terminan sus casitas a los damnificados de la Guillén, en vez de darles cholas de a tres millones a las quinceañeras. HONOR. Hasta enferma está de tanto hostigamiento, se queja la jefa de los tribunales de familia del PJ, y todo por el desmadre del Tribunal de Honor del CAH. ¿Y GS?

PADRE. Hombre, por más que han denunciado a un exministro refundidor de ser el dueño de la nueva empresa de diálisis, no se oye, padre... ¿Y el MP? Con solo el hecho de que atiende a sus pacientes en los hospitales del Estado como el HE y el Catarino Rivas.

CUERDO. Alguien cuerdo habrá creído que el TSJ chavista iba a declarar presidente a Mundo González. El tal Padrino voló a anunciar que acatan el “fallo” al ciento por ciento.