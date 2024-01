Apuntes: ¿No habrá otro lugar para que Libre haga proselitismo que en la UNAH?

HECHOS. Manda a decir Mel que sus hechos hablan más que mil palabras y que es el personaje más investigado y calumniado de la historia.

TRAIDOR. Tantas vueltas que dan en el PL para expulsar a un alcalde traidor. Qué pasaría si un edil de Libre invita a su pueblo a “papi a la orden” o a Nasralla para armarle una reunión política y expresarle su apoyo. El mismo día lo echan a patadas.

JUDAS. Distinto el caso de los diputados Judas, como Mario Segura que, guste o no, tienen libre albedrío para votar por lo que quieran.

ROATÁN. Que le alisten el hotel en Roatán para el Día de San Valentín -con piscina y todo incluido- manda a decir Raymond Colon, porque vendrá a vacacionar como premio luego de ganar el juicio de JOH. Será.

CHOTO. Por eso dicen que solo el que no llora... Raymond Colon sigue fijo como defensor de JOH, pero ahora ya consiguieron abogado de choto con la defensa pública.

INDIOS. Revueltas unas féminas en esas redes por el virtual nuevo abogado de JOH, incluidas unas abogadas y periodistas, y ya le echaron el ojo, como al agente aquel de la DEA que lo vino a traer. No les gustan los indios patas rajadas.

AVIÓN. Hombre, una tontería eso de subastar el avión presidencial. Lo mismo hizo Maduro con un moderno helicóptero que le habían dejado -donado por Taiwán- y eso de qué sirvió.

BOTE. Todo país, por miserable que sea, debe tener su avioncito para los viajes presidenciales. Lo malo es si lo usan para andar fregando el bote, en conciertos, pachangas, jodarrias con mujeres, no para trabajar.

VIRGO. Luego, Pepe Lobo, cuando arribó a la guayaba, tuvo que overjolear uno de los vetustos Bell 412 de la FAH y le salió más cara la medicina que la enfermedad. Mejor hubiera comprado uno virgo.

TRUMP. Todos los caminos indican que Trump viene y nadie lo detiene y que la Nikki no le hará ni cosquillas. Que mejor se regresen los miles de migrantes que permanecen en la frontera sur del imperio a la espera de asilo.

NEWTON. Que alguien me explique, piden unos chuscos, porqué en la UNAH eliminaron la prueba de matemáticas para estudiar ingeniería si las ingenierías son puros números. El pobre Isaac Newton se ha de estar retorciendo en la tumba.

SÁBADO. Hombre, no habrá otro lugar para que Libre haga su reunión política del sábado -por los dos años de XC- que no sea el estadio olímpico de la UNAH. ¿Y la Villa? La bulla es que OF ya había dicho que no, pero lo llegaron a “convencer”.