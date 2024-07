Apuntes: Hay un ministro refundacional que se acaba de hacer la liposucción

CHELE. Hospitalizado el Chele Castro luego de una visita furtiva a Palacio. No será, dicen, que le dieron “venga-venga” en la comida. La bulla es que andaba en misa con el olanchano. ¿Y Cálix?

QUINTÍN. Avisa el valiente Quintín que va hasta el final con el exresignado de la tele, y que le va a organizar una reunión en la Sultana del Sur, que le tronará.

LUZ. La bulla es que el Central Ejecutivo decidirá hoy si le dará luz verde a Nasralla y a Cálix, o si engavetan sus casos, aunque, a estas alturas, quién sabe cómo le vaya a YR y compañía si bloquean la llegada de tan ilustres personajes.

BATEEN. El lado oscuro del PL no quiere que lleguen ni Nasralla ni Cálix, ni nadie que luego se niegue a unirse a la Rixi, y ya empezó a mover teclas para que bateen a ambos.

ANTICRISTO. Los espíritus inmundos del PL también ya lanzaron su Caballo de Troya -el exrector aquel- para que se presente como el “mesías” que salvará al PL cuando en realidad es un “anticristo” al servicio de Mel y su socio liberal.

YUCA. Le ha tocado yuca al gordito Aldana por las lluvias, pero la gente chancha, por más que la traten de educar, sigue creyendo que los tragantes son basureros. El alcalde estaba reunido ayer con su gabinete de emergencia.

TUIT. Qué vale más, un tuit del ministro o los contratos y pagos que tiene EL HERALDO a Kraken Digital Studio, la empresa de su hijo, hechos por la Secretaría de Seguridad. La que destapó la olla fue Julissa.

CISNE. Hombre, como a los ilustres de Libre les encanta hablar de la tal narcodictadura, y dónde se habrán metido todos esos “ambientalistas” de los últimos 12 años. Ni uno tan solo ha salido a dar la cara por las pobres Islas del Cisne. Como allí no hay billete, como en los proyectos mineros e hidroeléctricos.

SORDO. Bien dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, por más que los expertos le explican a ese muchacho de la Serna, por un oído le entra y por otro le sale.

SORDO. Bien dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, por más que los expertos le explican a ese muchacho de la Serna, por un oído le entra y por otro le sale.

LIPO. Para que vean lo que es el poder, hay un ministro refundacional -adivinen quién- que se acaba de hacer la liposucción. Quiere estar cheto el hombrón. Solo porque está recién casado.