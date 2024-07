Apuntes: “El tilín-tilín para conseguir votos”

OCHO. Al menos en Canal Ocho, va ganando la Rixi, y con más del 90 por ciento. Jueeeee... En lo que vino a quedar el medio oficial.

FIESTA. Adivinen quiénes andan con nudo porque los liberales siguen de fiesta, lanzando la casa por la ventana con el regreso de los hijos pródigos, mientras en Libre sigue la desbandada.

LIBRE. Cálix no se vino solo y Yani Benjamín juramentó varias estructuras de Libre que, a partir de ayer, vuelven a cobijase bajo la bandera rojo-blanco-rojo.

GORDO. Hasta hace poco el PL estaba liquidado, con la bancada dividida, rogando candidatos casi de rodillas y con Mel Zelaya y su socio liberal jugando enchute con el partido. Hoy tiene 33 diputados y tres pesos pesados de candidatos a la guayaba. Con razón, dicen, los refundidores andan tragando gordo.

TILÍN. Ahora a Libre, de una bancada de 50 diputados, no le queda de otra que recurrir a lo que tanto ha cuestionado, el tilín-tilín, para conseguir votos.

MIGAS. La bulla es que Marquitos Midence ya le había conseguido 12 votos a Carlón y al conserje, con quienes ahora hace migas, pero vino TZ y, en una jugada de pared, le desbarató la movida.

LOCO. Cada loco con su tema, Bartolo manda a decir que las diputaciones de los calixtos son de Libre, y que en sus “curiles” sentarán suplentes. Ja...je...ji...jo...ju...

ELIUD. Una buena noticia es que Marco Eliud está en contra de que le sigan pagando a los suplentes y anuncia un proyecto de ley para que sólo se les pague a los que son incorporados a las sesiones, como debe ser.

“BIEN”. Ya se cumplió un mes de la desaparición de la treintena de hondureños, en Baracoa y en el Crique Las Marías, en Tela, y la Policía no sabe ni papa, pero, según Gustavo Sánchez, “vamos bien”.

RIPLEY. Hombre, eso de los túneles en la cárcel de Támara está para Ripley, porque resulta que están las fotos, los videos y el cemento que les echaron encima para taparlos, y dice Muñoz que “¿cuáles túneles?”.

PMOP. “A hechor y consentidor -dice el refrán aquel- pena igual”. La PMOP no halla cómo encubrir a GS, que era el director de la Policía y el responsable de la seguridad de los centros penales, cuando la MS-13 construyó los tales túneles.

NEVER. Para que vean lo que es la política, el nuevo compañero de fórmula de Trump -un millennial, como Bukele- integró en 2016 el movimiento Never Trump y no pocas veces lo tildó de “idiota”, “dañino” y del “Hitler de Estados Unidos”.