Apuntes: El olanchano está jugando a dividir a la oposición

DÓLARES. “Fito” Facussé jura que todo ese desmadre por la escasez de dólares ha sido creado por el mismo BCH y que el gobierno refundidor está acabando con las reservas internacionales.

CALMA. Como estos de Libre solo burradas le aprenden a Maduro y compañía, no estaban bien como estaban, y se pusieron a inventar con los dólares. Pero, pregúntenle a Rebeca y a Hugo Noé, no pasa nada y piden calma, calma, que no “pande el cúnico”.

GENIO. Si no hay dólares, no hay importaciones -o estas se reducen- si no hay importación de insumos, no hay producción; si no hay producción, hay más desempleo y escasez de productos y, si baja la oferta, sube la demanda y los precios se disparan. No se ocupa ser economista -mucho menos genio- para saber eso.

ARDE. De por sí el desempleo está que arde, y solo en la maquila se han perdido como 50 mil, no digamos con esas “gracias” del equipo económico refundacional.

PERRO. Al “Caballo de Troya” o mal hijo le sigue saliendo la venada careta. Ahora es el diputado Ricardo Elencoff que lo ha tratado de tonto, vendido, mal agradecido con el PL y le dijo hasta “perro” de “Mel” Zelaya. ¡Vaya, jodido!

KIKITO. A otro que ya le empezaron a sacar los trapitos al sol es a “Kikito”, embajador de Honduras ante la FAO en el gobierno de “Mel”, y que anda hecho una fiera contra el PL por haberle abierto las puertas a JC y a SN.

CLARO. El olanchano está jugando bien claro a dividir a la oposición y, claro está, el fortalecimiento del PL o de cualquier otro partido opositor, va en contra de sus intereses.

TROYA. Por lo menos parece que en esta campaña va a sobrar quién desenmascare al exrector, ahora convertido en “Caballo de Troya” de “Mel”, que siempre se ha vendido como una mansa paloma y no ha hecho más que torpedear a la oposición.

BEATRIZ. Al que o a la que le caiga el guante...que se lo plante...Sepa Judas a quién le deja ir ese riflazo Beatriz desde Canadá. La exdiputada posteó un video de la Rixi y manda a decir: “Machete, estate en tu vaina, que Cayetano es buen muchacho”...

CONDENA. Argentina, Paraguay, Costa Rica, Uruguay y Guatemala condenan la feroz persecución del narcodictador venezolano en contra de la oposición. ¿Y Honduras?

PEOR. Se cumplió otro aniversario de la llamada “revolución sandinista”. Solo imaginarse cuántos muertos -incluido hondureños- dejó la lucha por sacudirse la dinastía de los Somoza, solo para que se encaramara otra dinastía, que salió peor.