Apuntes: Burócratas se van toda la Semana Morazánica y, que siga el maiz a peso

CUENTA. El Vaquero sin sombrero avisa que los empleados públicos se van toda la Semana Morazánica con la casaca, como en todos los gobiernos, que lunes y martes serán a cuenta de vacaciones.

REBECA. Todos los caminos indican que “el comandante” y Xiomara ya le torcieron el brazo a Rebeca y que hoy le dará “cristiana sepultura” a las tales ZEDE, y reactivará el pacto de impunidad. Congratulations...

REDIL. La novedad en Palacio es la reactivación de los mentados “patricios”, siempre de la mano de PR, y la bulla es que hasta “voz de muerto” ha vuelto al redil. Hay uno que llega a media noche hasta en silla de ruedas. ¿Adivinen a quién representa “voz de muerto” en esas misas?

CLAVO. Friendo y comiendo, “pandilla” Sunseri todavía no regresa y ya le perdonaron el primer clavo, así es que, al paso que va, no se descarta que Libre lo reciba con carrozas y hasta abogue por su canonización ante el Vaticano.

MUNI. Será cierto que “pandilla” Sunseri será el candidato oficial de Libre a la muni “jampedrana”, porque parece que Fofito no termina de cuajar, al igual que la Rixi.

MEMES. Sus contactos en inteligencia militar ya le pasaron el guacho a Marvin Ponce, que una diputada suplente de Libre, desde la misma Casa Presidencial, donde “trabaja”, es la encargada de armar todos esos memes que inundan las redes sociales con insultos a la oposición y a periodistas.

NIÑA. El “gran trabajo” de la “madre de la patria” incluye la campaña sucia que han desatado contra Cossette López y su niña. O sea, una mujer atacando a otra mujer, y a una menor.

MAPA. Le pregunta Cristian al remedo de canciller que por qué antes corría a aplaudir las opiniones “injerencistas” de la tal Norma Torres -que se desapareció del mapa desde que Libre llegó al poder- y hoy insulta a María Elvira Salazar y a cualquiera que hace lo que antes hacía la tal Norma.

FAMILIA. Romeo, dónde estás que no te veo, le pide a los energúmenos de Libre que a él le digan lo que quieran, pero que no se metan con su familia. Como los refundidores no respetan ni a la madre Teresa de Calcuta.

NARCOS. Hasta los narcos tienen un código de honor, y no se meten con la familia de sus enemigos, pero los ilustres de Libre atacan a la familia y una cuarta más.

PARTE. Allí van a salir diciendo que, entonces, por qué la oposición se mete con la familia de Xiomara y el asunto es que su familia es parte del gobierno -son funcionarios(as)- y eso es otra cosa.