Apuntes: Alicia se despide entre lágrimas del país de las maravillas

LUZ. Alicia se despide entre lágrimas del país de las maravillas, frustrada, quizá, por decirle adiós a un pueblo sufrido que no ve la luz al final del túnel con ningún gobierno ni con ningún político, y tiene que ser una extranjera que sienta más dolor y pesar por su desgracia.

MISA. Hubo misa de cuerpo presente entre el “comandante” y la bancada roji-negro y, qué creen, a la mayoría les dio para los chicles por no defenderlo por el narcovideo con más “vehemencia revolucionaria”.

VIDEOS. ¿Curándose en salud? ¿Pasos de animal grande a la vista? Una diputada refundidora reveló que “Mel” Zelaya les dijo que él se ha tomado fotos y le han hecho videos con mucha gente y que él no sabe quiénes son esas personas. Ummmmm...

FACE. No será que no tardan en salir a bailar otros videítos o fotitos con los señores aquellos, o con “Don H”, quien juró en el video de Carlón que tuvo una misa “face to face” con el “comandante”.

CHICLES. La otra bulla es que el “comandante” le dio para los chicles al diputado Mauricio Rivera por haberle pedido la renuncia como coordinador y que demostrara su inocencia.

EQUIPO. Ya hoy, se supone, llega “Nerón” al CNE y se completa el nuevo equipo con Cossette y la consejal “independiente”. Por qué mejor no se cuentan una del Capitán América, como Adán Fúnez.

FIRME. Avisa Allan Ramos que es falso de toda falsedad que se haya divorciado de Marlon Lara, y haya pintado llantas con JC, y que sigue firme con SN.

SALUDOS. Sepa Judas qué habrá pasado, pero Javier Valladares ya abandonó el barco de SN, y ayer fichó con los calixtos. El propio Jorge Cálix lo presentó y aprovechó para mandarle saludes al “narcofamilión” y al “narcopartido”. ¡Vaya, jodido! Bien dicen que, la cuña para que apriete...

CUENTA. Hombre, hasta en Consejo de Ministros aprobaron la marcha del sábado de los tales colectivos. Van a terminar los cuatro años y estos refundidores de la Patria nunca se dieron cuenta que son gobierno.

BIEN. Avisa la Migdonia que Honduras sigue en primer lugar en palmos en Centroamérica y, asómbrate, chico, como decía Tres Patines, en segundo lugar en Latinoamérica, pero el activista de Libre de la SS no se cansa de decir que “vamos bien”.

PECHO. Sacar pecho por la reducción de homicidios con relación al año pasado, aunque el país siga en primerísimo lugar, es como decir que el cipote “va bien”, porque antes salía aplazado con 45 por ciento y ahora saca 50 o 55 por ciento.