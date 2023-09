MEL. ¡Hombre!, si ya Mel Zelaya no entiende con eso que le pasó ayer en el estadio, no hay para dónde. Abucheada y media y, si no es porque sus guaruras lo sacaron pitado y protegido con todo y perro, quién sabe. Ni a JOH le pasó algo semejante.

IDEOTA. ¿De quién habrá sido la “ideota” de dejar esperando horas a los pobres cipotes de los colegios?, -aguantando sol del bueno solo por darle prioridad a los vagos de los colectivos.

JUAN. Los padres de familia andaban encachimbados y, no es para menos, si madrugaron para ver a sus hijos lucirse y les ponen a desfilar a Juan Barahona. ¿Cómo se les ocurre politizar un desfile patrio?

SOL. ¡Qué necesidad había que esos pobres muchachos, incluidas las palillonas se achicharraran bajo el sol? y que, cuando por fin ingresaron al estadio, ya no había nadie que los aplaudiera. Pobre, pueblo, pobre...

CHACAL. “Ignorado.com” el Redondo en el estadio. Ni sus amigos de Libre lo determinan. El Chacal de la Trompeta, le dicen, el “más despreciable de todos”.

CAVIAR. “Izquierdoso caviar”, le mandó a decir Suyapa Figueroa al “Sponda que responda”, porque resulta que sacaron a su novia, la misquita, aplicándole, con mucha delicadeza, protector solar en su carita y en su pelona para que el sol no se lo chamuscara. ¿Qué culpa tiene el man de tener una girlfriend tan fina?

RISA. “Que se acuerde cuando salía con la resistencia, que ni saliva se ponía, estos izquierdosos caviar dan risa”, le dijo. Se viralizó el tuit de Suyapita.

PARACA. ¡Hombre!, hubieran invitado a participar en el salto libre en el estadio, al cónsul de estas honduras en San Francisco y seguro gana el primer lugar. Los migrantes catrachos aseguran que tiene tres meses de no asomar el cacho. ¡Qué más paraca quieren!

ONLY. ¡Adivinen! -preguntan unos chuscos en esas redes-, ¿qué dirigente cachureco ya volvió a empezar con sus mariconadas? El día menos pensado abre un only fans.

RESERVAS. A ese paso que va la Rixi con las reservas internacionales, ¿quién sabe, papa? El próximo año las volverá a sangrar, esta vez con más de seis mil millones, para ajustar el aumento de 14 mil millones al presupuesto.

FIRMAS. Solo firmas en la convención de los 77 en Cuba, empezando por Maduro, Petro -a quien su propio pana Ortega ha llamado “basura”- el mismo Ortega, Díaz-Canel, en fin...

VIAJA. La bulla es que Xiomara viajará esta madrugada a Cuba, a la cumbre de las firmas, y luego va para NY y Texas.