MISA. La negociación para darle al Partido Liberal un magistrado en el TSC se realizó el pasado martes, en una misa donde estuvo Mario Segura, como enviado especial de sus dos jefes, con Mel Zelaya. También tomaron la hostia las bisagritas de los partidos chiquitos.

BOC. Todo listo para la gran marcha de mañana del BOC -ya sin el Central Ejecutivo Liberal- en Choluteca, con el valiente Quintín a la cabeza, quien, a pesar de la puñalada trapera de su partido a la oposición, se mantiene firme.

SAYA. A propósito, a Marito Segura ya se le salió hasta la saya de Libre y ayer, al estilo Bartolo y de Sergio, le dijo “conservadores golpistas” a los del BOC. Ja...je...ji...jo...ju...

VEINTE. En el mismo búnker de Libre hacen guasa de la oposición, porque dicen que todo este tiempo tuvieron a Mario Segura de infiltrado en sus filas, y nunca les cayó el veinte.

CUIDADO. Deberían de tener más cuidado en ese BOC, y no les pase las de Nasralla, que era coladera de infiltrados. Los cachurecos le metieron a uno que lo tuvo hasta de jefe de campaña, luego los refundidores le pusieron a un abogado que ahora es quien le redacta todos los disparates al Redondo y, por último, el mismo Libre le puso a otro que ahora es la mera-mera de una institución de energía que el nombre empieza con “C”.

MUJICA. Bien dice Pepe Mujica, revolucionario de verdad, no de estómago ni de cafetín, que “el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son”.

180. Triste ver y escuchar a personas como Hugo Noé Pino. Un viraje de 180 grados ahora que está del otro lado. No hay principios, no hay ética, no hay moral. Decepción total.

CICIH. Hombre, ya les dijo Fofo Pastor en la cara que la tal CICIH no vendrá en años, más todo lo que ha hecho Libre para que no venga, y ni así se convencen.

AVIÓN. Los interinos del MP pusieron tikaman al power de la Uferco y la bulla es que lo apearon del avión cuando iba soplando para el imperio a una cumbre mundial contra la corrupción. Se quedó con las maletas hechas. Será que no lo topan.

CHAYO. Anda enojada la Chayo con la Miss Universo y le manda a decir “vampiros” a todos los opositores que le andan dando cumbo por su belleza.

REINO. Unos chuscos en esas redes juran que el enojo de la Chayo es porque le preguntó al espejito que quién era la mujer más bonita de su reino -Nicaragua- y el espejito -que no miente ni se vende como algunos políticos- le respondió que “Blanca Nieves” Palacios.