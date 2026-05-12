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Trasladan a Adán Fúnez a juzgados ceibeños para audiencia de imputado
El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, fue trasladado este día a los tribunales de La Ceiba para dar inicio a la audiencia de declaración de imputado en su contra.
Carlos Molina
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Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 16:56
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