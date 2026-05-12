  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Trasladan a Adán Fúnez a juzgados ceibeños para audiencia de imputado

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, fue trasladado este día a los tribunales de La Ceiba para dar inicio a la audiencia de declaración de imputado en su contra.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 16:56
El Heraldo Videos