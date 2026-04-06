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Siniestro en Quimistán evidencia vulnerabilidad de la carretera CA-4

El accidente de una rastra que transportaba cianuro granulado en Quimistán volvió a encender las alertas sobre los riesgos en la carretera CA-4, una vía marcada por curvas y pendientes donde el exceso de velocidad ha provocado múltiples tragedias.

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 10:48
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