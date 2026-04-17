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Crimen de Sandy Laing: su cuerpo fue encontrado en un potrero en Tela
La joven de 33 años asesinada en Tela, Atlántida, fue identificada como Sandy Laing, y las autoridades investigan las circunstancias del crimen y lo que se sabe hasta ahora.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 18:06
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