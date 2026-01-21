  1. Inicio
Saraí Espinal: "Es una responsabilidad enorme hacer las cosas bien"

Saraí Espinal, asegura que asumir cargos públicos implica una responsabilidad enorme y la necesidad de ejecutar acciones de manera correcta y transparente. Sus declaraciones subrayan el compromiso de cumplir con altos estándares de gestión en beneficio de la ciudadanía.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 11:01
El Heraldo Videos