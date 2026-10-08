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¿Por qué sigue la crisis del agua en Honduras pese a las lluvias?
Aunque las lluvias comenzaron a finales de septiembre, la crisis hídrica en Honduras continúa. En Tegucigalpa, el suministro de agua se mantiene cada 12 días.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 16:10
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